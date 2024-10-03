Twente - Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT Spor canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki ikinci hafta maçında deplasmanda Twente'ye konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında sahasında U.S. Gilloise ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta öncesinde 3 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin rakibi Twente ise Hollanda liginde 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 14 puanla 4. sırada yer alan Twente, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Twente, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Salzburg'a elenmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. Twente, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı. 1 puanı bulunan Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde 19. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Twente ile yapacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 276. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Twente maçıyla Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 275 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde 392 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN GENİŞ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Twente ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente-Fenerbahçe maçı, TSİ 22.00'de başlayacak. Twente-Fenerbahçe maçı TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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