UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maç sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maç sonuçları
Süleyman Daban Süleyman Daban

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Norveç-İskoçya: 1-2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2


E Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Arnavutluk-Moldova: 2-0


F Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 1-1

Belçika-Avusturya: 1-1


G Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 1-1

Karadağ-Macaristan: 0-0


J Grubu:

Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Slovakya: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı

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