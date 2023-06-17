UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri özet sonuçlar

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde A milli takımımız, Letonya karşısında 3-2'lik zaferle kazanırken, diğer UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarında da dikkat çekecek galibiyetler oldu.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri özet sonuçlar
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.

Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:


B Grubu:

Cebelitarık-Fransa: 0-3

Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1


C Grubu:

Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

Malta-İngiltere: 0-4


D Grubu:

Letonya-Türkiye: 2-3

Galler-Ermenistan: 2-4


H Grubu:

Finlandiya-Slovenya: 2-0

San Marino-Kazakistan: 0-3

Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0


I Grubu:

Kosova-Romanya: 0-0

Andorra-İsviçre: 1-2

Belarus-İsrail: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı

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