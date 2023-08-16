UEFA Avrupa Konferans Ligi! Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte rövanş maçına dair öne çıkan başlıklar...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor deplasmanda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşı karşıya gelecek. İşte rövanş maçına dair öne çıkan başlıklar...
Adana Demirspor deplasmanda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşı karşıya gelecek. Opus Arena’da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Peki, Osijek - Adana Demirspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
OSIJEK - ADANA DEMİRSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşI Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR DOLUDİZGİN!
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.
Rakip Hırvatistan ekibi Osijek oldu!
3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER :
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
22 Jonas Svensson
7 Yusuf Sarı
8 Emre Akbaba
10 Younes Belhanda
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
30 Nani
99 Cherif Ndiaye
OSİJEK
31 Marco Malenica
5 Styopa Mkrtchyan
39 Domagoj Bukvic
41 Stefanos Evangelou
42 Renan Guedes Borges
55 Alexander Drambayev
7 Vedran Jugovic
11 Mijo Caktas
14 Ivan Fiolic
13 Ramon Mierez
44 Kristijan Lovric