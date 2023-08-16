UEFA Avrupa Konferans Ligi! Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte rövanş maçına dair öne çıkan başlıklar...

Adana Demirspor deplasmanda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşı karşıya gelecek. Opus Arena’da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Peki, Osijek - Adana Demirspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

OSIJEK - ADANA DEMİRSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşI Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR DOLUDİZGİN!

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

Rakip Hırvatistan ekibi Osijek oldu!

3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER :

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

5 Andrew Gravillon

22 Jonas Svensson

7 Yusuf Sarı

8 Emre Akbaba

10 Younes Belhanda

77 Kevin Rodrigues

90 Benjamin Stambouli

30 Nani

99 Cherif Ndiaye

OSİJEK

31 Marco Malenica

5 Styopa Mkrtchyan

39 Domagoj Bukvic

41 Stefanos Evangelou

42 Renan Guedes Borges

55 Alexander Drambayev

7 Vedran Jugovic

11 Mijo Caktas

14 Ivan Fiolic

13 Ramon Mierez

44 Kristijan Lovric