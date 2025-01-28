UEFA'da Türk derbisi mi olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 8. ve son haftasına girilirken, Galatasaray play-off aşamasına kalmayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor.

Mert Sagit Mert Sagit
UEFA'da Türk derbisi mi olacak?
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 8. ve son haftasına girilirken, Galatasaray play-off aşamasına kalmayı garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda ilerleyebilmesi için, diğer sonuçlara bakmaksızın kazanmaları şart.

UEFA'DA TÜRK DERBİSİ

Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak.

UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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