UEFA'dan Kadir Sağlam'a önemli görev: İşte detaylar

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yarın yapılacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Sude İnak Sude İnak
UEFA'dan Kadir Sağlam'a önemli görev: İşte detaylar
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, yöneticilik görevini üstlenecek.

Sağlam'a, bu önemli maçta yardımcı hakem olarak Anıl Usta ve Bersan Duran destek verecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.

Maç, Avrupa'nın genç yeteneklerinin sergilediği futbolla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kadir Sağlam hakem UEFA
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