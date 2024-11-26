UEFA'dan Kadir Sağlam'a önemli görev: İşte detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Monako'da TSİ 17.00'de oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, yöneticilik görevini üstlenecek.

Sağlam'a, bu önemli maçta yardımcı hakem olarak Anıl Usta ve Bersan Duran destek verecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak.

Maç, Avrupa'nın genç yeteneklerinin sergilediği futbolla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.