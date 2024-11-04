UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı

UEFA’dan skandal bir karar geldi. Temsilcimiz Beşiktaş’ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le yapacağı maç İstanbul’da oynanmayacak.



TRT Spor’un haberine göre maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.



Daha önce Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.



Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle bütün spor branşlarındaki takımları turnuvalardan men edilmişti. İsrail takımları değil men edilmek, maçlarını istedikleri yerde oynuyor.