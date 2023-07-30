Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu'nda esti gürledi!

Fenerbahçe'nin son Mali Genel Kurulu'nda eleştirilerin hedefi olan kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, siyasi kişilik olmadığını, Cumhurbaşkanlığı'na gidecek yolları bile reddettiğini söyledi ama salondan beklediği desteği alamadı.