Uluslararası Satranç Turnuvası İstanbul'da start verecek

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek turnuvada 20'yi aşkın ülkeden 1000'in üzerinde yarışmacı mücadele edecek.

Uluslararası Satranç Turnuvası 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.