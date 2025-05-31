Ümit Milli Takım’da yeni dönem: Egemen Korkmaz göreve getirildi

Gökhan Gönül’ün ayrılığı sonrası Ümit Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük koltuğuna Egemen Korkmaz oturdu. Futbolculuk kariyerinde önemli başarılar elde eden Korkmaz, antrenörlük kariyerinde de yeni bir sayfa açıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ümit Milli Takım’da yeni dönem: Egemen Korkmaz göreve getirildi
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42 yaşındaki Egemen Korkmaz, UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik adam olarak dikkat çekiyor. Antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başlayan Korkmaz, ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. Trabzonspor’daki görev süresinde kulübün 2021-22 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda teknik ekipte yer aldı. Ayrıca, 2020-21 sezonunda kazanılan Süper Kupa başarısında da katkı sağladı.

MİLLİ FORMAYLA TECRÜBELİ BİR İSİM

Egemen Korkmaz, A Milli Takım formasıyla 9 maçta görev aldı. Genç yaş kategorilerinde ise 13 kez ay-yıldızlı formayı terletti. 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden milli takım kadrosunda da yer aldı. Hem sahadaki liderliğiyle hem de tecrübesiyle milli takımın çeşitli kademelerinde uzun yıllar hizmet etti.

Futbola Balıkesirspor’da başlayan Egemen Korkmaz, profesyonel futbolculuk kariyerinde Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900 (İsviçre), İstanbul Başakşehir ve BB Erzurumspor gibi takımların formasını giydi. Avrupa kupalarında 30 karşılaşmaya çıkan Korkmaz, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor'da ise Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı. Bursaspor ile TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşaması da kariyerinin önemli başarıları arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak Egemen Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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