Vanspor seriye devam ediyor

Ligde en son 18 hafta önce Kocaelispor’a deplasmanda 4-2 kaybeden Vanspor, o haftadan bu yana evinde veya deplasmanda kaybetmiyor. Yenilmezlik serisinde 17 maçta; 14 galibiyet 3 beraberlikle alarak yoluna devam ediyor.

GÜZEL OYUN, SONUÇSUZ SKOR

Kocaelispor’un, depremzede olan Diyarbekirspor ile olan maçının Diyarbekirspor’un ligden çekilmesiyle beraber 3 puanı direkt aldığı haftada Vanspor zorlu Kastamonuspor maçına çıktı. Maça hızlı başlayan Vanspor 2 gol buldu ancak goller ofsayt nedeniyle iptal edildi. Kastamonuspor’un da baskılı oynadığı maçta sessizliği bozacak gol olmayınca maç 0 – 0 beraberlikle sonuçlandı.

OYUNUN KADERİNİ BELİRLEYEN KALECİ HAYDAR OLDU

Geçtiğimiz sezonlarda Alanyaspor’da da forma giyen Vanspor’un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz, maçta yaptığı kurtarışlarla adeta Vanspor’a 1 puanı getirdi. Ayrıca Türkiye profesyonel liglerinde gol yememe rekoruna sadece 8 dakika uzakta olan Yılmaz, bu rekoru da almaya çok yakın. En son Şenol Güneş bu rekoru 1110 dakika ile egale etmişti. 1102 dakikadır gol yemeyen Vanspor kalecisi Haydar Yılmaz bir sonraki maçın başında 9 dakika daha gol yememesi durumunda bu rekoru ekarte etmiş olacak.

1. KOCAELİSPOR……………………… 65 PUAN

2. BİTEXEN VANSPOR……………… 62 PUAN

3. BUCASPOR………………………….. 60 PUAN

4. 1461 TRABZONSPOR……………. 59 PUAN

5. İSKENDERUNSPOR………………. 58 PUAN

6. ANKARA DEMİRSPOR………….. 58 PUAN

7. KARACABEY BELEDİYESPOR…. 52 PUAN