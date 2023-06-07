Edirne'de eğitim gören yabancı öğrenciler için futbol turnuvası düzenlendi

EDİRNE'DE EĞİTİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN FURBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

Balkanlar ve Anadolu Arasında Kültür Köprüsü" Projesi kapsamında düzenlenen halı saha turnuvasını Batı Trakyalı öğrencilerin takımı kazandı

Edirne'de yabancı öğrenciler arasında düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Batı Trakyalı öğrencilerin takımı şampiyon oldu.

Edirne'de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Balkanlar ve Anadolu Arasında Kültür Köprüsü" Projesi kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Uluslararası Balkanlar Derneği tarafından düzenlenen turnuvaya Trakya Üniversitesinde öğrenim gören 250 yabancı öğrencinin yer aldığı 16 takım katıldı.

Turnuvanın final maçında Gambiya'dan gelen öğrenciler ile Yunanistan'dan gelen öğrencilerin takımları karşılaştı.

Batı Trakyalı öğrencilerin takımı, rakibini 6-3 yendi.

Uluslararası Balkanlar Derneği Başkanı Salih Demir yaptığı açıklamada, turnuvaya ağırlıklı olarak Balkan ve Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerden oluşan takımların katılım sağladığını söyledi.

Hedeflerinin Türk kültürünü tanıtmak olduğunu belirten Demir şu açıklamaları yaptı:

- Amacımız burada birlik ve beraberlik içerisinde bulunarak bir bağ sağlamak.

Makine mühendisliği bölümü öğrencisi, Somali vatandaşı Abdifitah Mohamed, şampiyon olan takımı tebrik etti.

Mohamed turnuvanın çok iyi geçtiğini belirterek, şu sözleri söyledi:

- İnşallah gelecekte yeniden böyle bir turnuva düzenlenir. Farklı kültürleri öğrenme ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bulduk. Yeni arkadaşlıklar oldu burada, bundan çok memnun olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA