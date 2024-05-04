Yüzme milli takım seçmelerinde 6 Türkiye rekoru kırıldı!

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 3 gün boyunca 108 kulüpten 522 sporcu mücadele etti.

ORGANİZASYONUN SON GÜNÜNDE 6 TÜRKİYE REKORU KIRILDI!

Trabzon Kulübü yüzücüsü Kırhan Yılmaz, 200 metre karışık erkekler kategorisinde 2.06.01'lik derecesi ile 15 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Can Acar, 100 metre sırtüstü kategorisinde 56.61'lik derecesi ile 15-16 yaş, 50 metre sırtüstü kategorisinde 26.08'lik derecesi ile 15-16-17 yaş Türkiye rekorlarını kırdı.

Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 100 metre kurbağalama kategorisinde 1.02.57 derecesi ile 17 yaş Türkiye rekoru kırdı.

ENKA Kulübü yüzücüsü Onur Ege Öksüz, 400 metre karışık erkekler kategorisinde 4.23.14'lik derecesi ile 17 yaş Türkiye rekorunu elde etti.

Aykon Kulübü sporcusu Doruk Yoğurtcuoğlu ise 200 metre kurbağalama erkekler kategorisinde 2.16.24'lik derecesi ile 16-17 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.