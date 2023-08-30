Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri başpehlivanını buldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erhan Yaylacı kazandı.

Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri başpehlivanını buldu
Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri başpehlivanını buldu
Editör: Süleyman Daban

Gümüşhacıköy Belediyesince düzenlenen güreşlerin finalinde Erhan Yaylacı ile Bekir Eryücel karşılaştı. Bekir Eryücel'i yenen Erhan Yaylacı, başpehlivan oldu.

Düzenlenen güreşlerde, 47'si başpehlivan olmak üzere 315 güreşçi yarıştı.

Dereceye giren pehlivanlara ödüllerini Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir verdi.

30 Ağustos Zafer Yarışları düzenlendi: 1987 yılından beri 30 Ağustos Zafer Yarışları Atatürk'ün anısına düzenleniyor30 Ağustos Zafer Yarışları düzenlendi: 1987 yılından beri 30 Ağustos Zafer Yarışları Atatürk'ün anısına düzenleniyorSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # amasya # başpehlivan
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