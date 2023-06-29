Zaniolo'dan Juventus açıklaması! Ayrılık sinyali verdi...

Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo'nun adı da ülkesinin takımı Juventus ile sıkça anılmaya başladı.

İtalyan yıldızdan da konuyla ilgili açıklamalar geldi. Zaniolo, geleceği hakkında önemli ifadelerde bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo, Juventus'ta oynamak istediğini açıkladı.

Galatasaray'da kendini harika hissettiğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, transferi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Taraftarı olduğum Juventus'ta oynamayı isterim ama iki taraf için de iyi olması lazım. Yoksa kendimi çok iyi hissettiğim Galatasaray'da kalacağım. Juventus benim her zaman hayalimdi. Juventus Juventus'tur, Şampiyonlar Ligi'nde olsun ya da olmasın. Çocukluğumdan beri Pogba ve Juve hayranıyım. Galatasaray'da mutluyum ancak benim ve kulübüm için avantajlı bir fırsat olursa ayrılabilirim.

"MOISE KEAN İLE OYNAMAK İSTERİM"

Nicolo Zaniolo, adı Galatasaray'la anılan Moise Kean hakkında da açıklamalarda bulundu.

Moise Kean'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Zaniolo, "Çok güçlü, çoğu zaman hakkı verilmeyen bir forvet. Galatasaray'da ya da Juventus'ta onunla oynamak isterim." dedi.

Nicolo Zaniolo için sarı-kırmızılıların, Juventus'tan gelen, 20 milyon + McKenie ya da Kean teklifini reddettiği ve 35 milyon euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği haberleri basında yer almıştı.