Zidane geri dönmeye hazır! Ama şartları var…

Fransa ve Real Madrid’in efsanesi Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerine geri dönmeyi planlıyor, ancak sadece iki özel teklif onu ikna edebilir…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zidane geri dönmeye hazır! Ama şartları var…
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Futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor. 2021 yılında Real Madrid’den ayrıldığından beri işsiz olan Fransız efsane, kariyerinin yeni bir yönünü bulmayı düşünüyor. Ancak, eski Fransa Milli Takımı kaptanı ve Real Madrid’in unutulmaz teknik direktörü, sadece kendisi için özel iki kulüpten gelen teklifleri kabul etmeye hazır: Real Madrid veya Fransız Milli Takımı.

REAL MADRİD VE FRANSA: İKİ İDEAL SEÇENEK

Marca’ya göre, 52 yaşındaki Zidane, futbol menajerliğine geri dönmeyi çok istese de, sadece hayatının kulübü olarak tanımladığı Real Madrid ya da Fransa Milli Takımı’ndan bir teklif almayı bekliyor. Real Madrid’deki geçmişi ve başarıları, Zidane’ın bu kulübe olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Fransız Milli Takımı için de benzer bir durum söz konusu; 1998 Dünya Kupası’nı kazandığı ve 2006’da Almanya’daki finalde Fransa’yı zirveye taşıdığı takımına duyduğu sevgi, teknik direktörlük kariyerinin devamını bu iki kulüple sınırlıyor.

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