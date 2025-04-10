Ziraat Bankkart, Avrupa'da tarih yazdı

CEV Kupasında ülkemizi başarıyla temsil ederek adını finale yazdıran temsilcimiz Ziraat Bankkart, final ilk maçında son CEV Kupası Şampiyonu Asseco Resovia'yı evinde 3-2 mağlup ederek Türkiye'ye avantajlı dönmüştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ziraat Bankkart, Avrupa'da tarih yazdı
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Kırmızı beyazlılar Ankara’da oynanan rövanş maçında rakibini 3-1 yenerek CEV Kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Ziraat Bankkart, Avrupa'da tarih yazdı - Resim : 1

Ziraat Bankkart Baş Antrenörü Mustafa Kavaz;

“Türk voleybolu ve kulübümüz adına son derece önemli bir maça çıktık. Avrupa'nın buralarda sürekli oynayan takımları ile karşılaştık. Sonunda Avrupa'nın en iyi takımlarının almış olduğu CEV Kupasını havaya kaldırdık. Kulübüm ve Türk voleybolu adına bu kupayı ülkemize getirdiğimiz için çok gururluyum. Salonumuzu dolduran tüm taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizi desteklediler. Onların bu desteğini hep arkamızda hissettik.” şeklinde duygularını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar;

“CEV Kupasını kazanmanın gururu ve sevincini yaşıyoruz. Müzemizde eksik olan bir kupayı daha tamamladık. Bu kupanın kazanılmasında emeği geçen başta oyuncularımız olmak üzere, teknik ekibimize, yönetim kurulumuza ve her maçımızda takımımızdan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

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