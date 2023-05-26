Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye Kupası final yeri ve tarihi belli oldu!

2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının ardından finale adını yazdırarak kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek takımlar belli oldu.

FENERBAHÇE İLE BAŞAKŞEHİR KARŞI KARŞIYA GELECEK

Yarı finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında 3-0 mağlup etmeyi başararak adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Sarı-lacivertliler böylece kupa tarihinde 18. kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kazanmayı başaran Başakşehir, normal süresini 2-1 geride tamamladığı rövanş mücadelesinin uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlamayı başardı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak 2023 Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi, saati ve yeri de belli oldu. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre final müsabakası 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.