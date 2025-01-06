Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması maçlarının heyecanı başlıyor. Maçlar salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak. Grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler de belli oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından grup aşamasındaki eşleşmeler belli olmuştu.

Kura çekimiyle birlikte belli olan eşleşmelerin ardından maçların oynanacağı tarihler de açıklanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk hafta maçları, 7 Ocak Salı, 8 Ocak Çarşamba ve 9 Ocak Perşembe günleri oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

7 OCAK SALI

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 OCAK ÇARŞAMBA

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 OCAK PERŞEMBE

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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