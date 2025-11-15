15 Kasım’da ne oldu? Türkiye ve dünyada tarihte bugün yaşanan olaylar

15 Kasım tarihi, hem Türkiye’de hem de dünyada birçok önemli olaya tanıklık etti. Askerî çatışmalardan siyasi krizlere, bilimsel buluşlardan spor başarılarına kadar pek çok gelişme bu tarihte kayıtlara geçti.

1315 yılında Morgarten Muharebesi'nde İsviçre Konfederasyonu, Habsburgların hâkimiyetindeki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu karşısında zafer kazandı. 1638’de Osmanlı Ordusu Bağdat’ı kuşatmaya başlarken, 1687’de II. Süleyman’ın dağıttığı ulufeyi yetersiz bulan yeniçeri ve sipahiler ayaklandı.

1808’de Alemdar Vakası olarak bilinen yeniçeri ayaklanması başladı. 1889’da Brezilya’da monarşi devrildi ve cumhuriyet ilan edildi. 1908 yılında Belçika, Kongo Bağımsız Devleti’ni ilhak etti.

1920’de Milletler Cemiyeti’nin ilk toplantısı Cenevre’de yapıldı. 1937’de Dersim Harekâtı’nın ilk adımı tamamlandı; Seyit Rıza ve altı arkadaşı Elazığ’da idam edildi. 1956’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.

1967’de Kıbrıs’ta üç Türk köyüne saldıran Rum tedhişçiler 28 Türk’ü öldürdü, 200’ün üzerinde kişi kayboldu. Aynı gün Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarıyla değerlendirme yapıldı. 1969’da Washington’da çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri düzenledi. 1971’de Intel, dünyanın ilk ticari tek çipli mikroişlemcisi 4004’ü satışa sundu.

1977’de Türk atlet Veli Ballı, Pakistan’daki Uluslararası Atletizm Yarışmaları’nda maraton dalında birinci oldu. 1979’da Haydarpaşa mendireği açıklarında Rumen tankeri İndependenta'nın infilak etmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetti. 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

1988’de Turgut Özal, Türkiye’nin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı. 1995’te Türkiye Millî Futbol Takımı, İsveç’le berabere kalarak ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. 2000 yılında “Manisa Davası” olarak bilinen işkence davasında üçüncü kez yargılanan polislere 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi.

2003’te İstanbul’daki Neve Şalom ve Bet İsrael sinagoglarına düzenlenen eşzamanlı intihar saldırılarında 28 kişi hayatını kaybetti. 2007’de Taraf gazetesi Ahmet Altan yönetiminde yayın hayatına başladı. 2012’de Türkiye’nin ilk millî muharebe tankı Altay tanıtıldı.

2020’de Formula 1 pilotu Lewis Hamilton yedinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Aynı gün İngiliz kaleci Ray Clemence yaşamını yitirdi. 2022 yılında ise dünya nüfusu 8 milyarı geçti.