Adana Kemeraltı Camisi: Tarihi, Mimari ve Özellikleri

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Kemeraltı Camisi, Ramazanoğulları Beyliği döneminde yaptırılmış tarihi bir ibadethanedir. Caminin yaptıranı Savcıoğlu Hacı Mustafa'dır ve bu nedenle Savcıoğlu veya Savcızade Camii olarak da bilinir. Ayrıca caminin bulunduğu mevki dolayısıyla Tarsuskapı Camii adıyla da anılır.

Kemeraltı Camisi'nin Yapım Tarihi ve Vakfiyesi

Kemeraltı Camisi, Adana

Kemeraltı Camisi'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1548 yılında tamamlandığı tahmin edilmektedir. Caminin vakfiyesi ise 3 Kasım 1671 tarihinde düzenlenmiştir. Vakfiyede caminin ayandan Yusuf Çavuşzade Ahmed Ağa tarafından inşa ettirildiği yazılıdır. Vakfiyede ayrıca caminin gelir kaynakları, vakfedilen araziler ve caminin bakım ve onarımından sorumlu kişiler belirtilmiştir.

Kemeraltı Camisi'nin Mimari Özellikleri

Kemeraltı Camisi, kare plan üzerine kesme taştan yapılmıştır. Caminin kuzey ve doğu cephelerinde son cemaat yerleri bulunmaktadır. Bu son cemaat yerlerinin üzerine küçük kubbeler örtülmüştür. Caminin kuzeydoğu köşesinde ise minaresi yer almaktadır. Minare caminin mütevazı yapısına uygun bir görünüme sahiptir.

Caminin iç mekanında ise dikkat çeken en önemli unsur mihrabıdır. Mihrabın etrafı siyah mermerden yapılmış bir bordürle çevrilmiştir. Mihrabın üzerinde ise geometrik ve bitkisel motiflerden oluşan bir süsleme vardır.

Caminin kubbesi ise sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur. Kubbenin iç yüzeyi sade bir şekilde boyanmıştır. Kubbenin dış yüzeyi ise kurşunla kaplanmıştır.

Kemeraltı Camisi'nin Günümüzdeki Durumu

Kemeraltı Camisi, günümüze oldukça iyi durumda ulaşmıştır. Ancak caminin yakın çevresindeki özgün dokuyu bütünüyle kaybetmiştir. Caminin yanındaki medrese de günümüze ulaşamamıştır. Yapının kemerli giriş kapısı özgün değildir ve avlu yan revakları da niteliksiz elemanlarla kapatılmış durumdadır. Taşıt trafiğinin son derece yoğun olduğu aksların ve döner kavşağın kenarında kalan yapı cami olarak kullanılmaktadır.

Adana Kemeraltı Camisi Nerede?

Kaynaklar:

- Kemeraltı Camii (Adana) - Vikipedi

- KEMERALTI CAMİ | Kültür Portalı

- KEMERALTI CAMİİ ADANA SEYHAN Adana | Sanal Tur | Mekan360.com