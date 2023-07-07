Akdeniz'in en eski elle dikilmiş teknesi! Akdeniz'den gün yüzüne çıkıyor

Tekne Dikme yöntemi, M.Ö 12.yüzyılın sonlarına kadar uzanan bir yöntem olsa da tam tarihi bilinmemektedir. Tekne Dikme işlemi antik çağlarda, özelikle Mısır'da yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Hırvatistan'ın Akdeniz'deki sularının derinliklerinden eski bir harikanın çıkması bekleniyor. Zamanın tahribatına meydan okuyan denizcilik tarihinin olağanüstü bir kanıtı olan Zambratija teknesiyle tanışın. On iki metrenin yedisi zarif bir şekilde korunmuş olan bu hayranlık uyandıran gemi, asırlık gizemleri çözmenin anahtarını elinde tutuyor.

M.Ö 12. yüzyılın sonu ile 10. yüzyılın sonu arasındaki bir zamana dayanan bu gemi, Akdeniz'deki tamamen elle dikilmiş en eski tekne unvanını gururla taşıyor. Şimdi, Camille Jullian Merkezi'nden ve Istria Arkeoloji Müzesi'nden yetenekli bir Fransız-Hırvat ekibi, eski gemi inşa geleneklerinin bu ender kalıntısını sudan çıkarmak ve ayrıntılı olarak keşfetmek için olağanüstü bir operasyona girişiyor.

CNRS tarafından yapılan bir basın açıklaması, 2 Temmuz 2023'te bir dalgıç ekibinin pitoresk Zambratija koyunda teknenin bazı kısımlarını dikkatlice kaldırarak nasıl cesur bir göreve çıkacağını açıklıyor. Bu değerli parçalar daha sonra özel bir destekte yerlerini bulacak ve teknenin çarpıcı 3D ayrıntılarla titiz bir şekilde yeniden yapılandırılmasının yolunu açacak. Bilim adamları, bu iddialı çabayla teknenin yapım tarihini ortaya çıkarmayı, dikiş için kullanılan lifleri belirlemeyi ve atalarımız tarafından kullanılan ahşap şekillendirme tekniklerinin sırlarını çözmeyi amaçlıyor.