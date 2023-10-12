Amerika'ya İnsanlar Ne Zaman Ayak Bastı? Fosillerdeki Parçacıklar Tarihi Ortaya Çıkardı!

İnsanların Amerika'ya ilk kez ne zaman ve nasıl yerleştikleri önemli bir tartışma konusudur. 20. yüzyılda arkeologlar, insanların Kuzey Amerika'nın iç kesimlerine yaklaşık 14.000 yıl öncesinden daha erken ulaşmadığına inanıyorlardı.

Ancak yeni araştırmalar farklı bir teorileri ortaya atıyor. Son çalışmalar, insanların yaklaşık 23.000 yıl önce Amerika'da olduğu görüşünü destekliyor.

Amerika'ya İnsanlar Ne Zaman Ayak Bastı?

Bilim insanları, insanların ortaya çıkışının, şu anda Kanada ile kuzey ABD arasında kalan iki büyük buz tabakası arasında buzsuz bir koridorun oluşmasıyla aynı zamana denk geldiğini düşünüyordu. Bu fikre göre, son Buzul Çağı'nın sonunda erimenin neden olduğu koridor, insanların Alaska'dan Kuzey Amerika'nın kalbine doğru yürümesine olanak sağladı.

Science dergisinde, New Mexico'da ortaya çıkarılan fosil ayak izlerinin yaklaşık 23.000 yıl öncesine, yani son Buzul Çağı'nın zirvesine tarihlendiğini belirten bir makale yayınlandı. Keşif, kıtadaki insan kayıtlarına 7.000 yıl ekleyerek Amerika'nın tarih öncesini yeniden yazdı.

Eğer insanlar son Buzul Çağı en yüksek değerlerini gördüğünde Amerika'daysa, ya buz onların geçişine çok az engel olmuştu ya da insanlar çok daha uzun süredir oradaydı. Belki de kıtaya daha erken bir erime döneminde ulaşmışlardı.

Bilim insanları iddialarını desteklemek için ayak izlerini oluşturan fosillerin üzerinden çok sayıda polen toplayıp analiz ederek polenleri tarihlendirdi. Buzul Çağı yaşandığı zaman orada varlığını sürdüren bitki örneklerine rastladılar. Bitki örneklerinin de ne kadar yaşlı olduklarını anlayabilmek için Kuvars tekniğini kullandılar, Kuvars tekniğinde örneğin ne kadar ısı yaydığına bakılır.

Mütevazı polen taneleri ve bazı muhteşem tıbbi teknolojiler, ayak izlerinin yapıldığı tarihleri ​​ve insanların Amerika'ya ne zaman ulaştığı hakkında teorileri doğrulamalarında yardımcı oldu.