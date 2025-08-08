Anadolu'nun kayıp hazineleri Türkiye'ye döndü: 485 eser ilk kez sergileniyor

Anadolu uygarlıklarına ait tarihi miras, “Arkeolojinin Altın Çağı” adlı sergiyle Ankara’da tarih meraklılarının beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan sergide, kaçırıldıktan sonra yurt dışından iadesi sağlanan eserler de yer alıyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Anadolu'nun kayıp hazineleri Türkiye'ye döndü: 485 eser ilk kez sergileniyor
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD'den Türkiye'ye iade edilen Marcus Aurelius’un bronz heykeli ile Neolitik Çağ’ın önemli keşiflerinden Karahantepe buluntuları da sergilenen parçalar arasında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen sergi, 6 ay boyunca ziyaret edilebilecek. Sergiyi gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iadesi alınan eserlerin Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, sergide 570 eserin yer aldığını, bunlardan 485’inin ilk kez sergilendiğini söyledi. Gönültaş ayrıca ziyaretçilere eserlerle ilgili detaylı bilgiler de aktardı.

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz ise tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

arkeoloji
Günün Manşetleri
Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama
Bugün Cengiz Topel’in ölüm yıl dönümü
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
12 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi!
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Çok Okunanlar
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu?
Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu
Denizli’de kan donduran olay: Annesini dakikalarca dövdü Denizli’de kan donduran olay: Annesini dakikalarca dövdü
Belediye Başkan Yardımcısı Arslan hayatını kaybetti Belediye Başkan Yardımcısı Arslan hayatını kaybetti