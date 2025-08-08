Anadolu'nun kayıp hazineleri Türkiye'ye döndü: 485 eser ilk kez sergileniyor

ABD'den Türkiye'ye iade edilen Marcus Aurelius’un bronz heykeli ile Neolitik Çağ’ın önemli keşiflerinden Karahantepe buluntuları da sergilenen parçalar arasında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen sergi, 6 ay boyunca ziyaret edilebilecek. Sergiyi gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iadesi alınan eserlerin Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, sergide 570 eserin yer aldığını, bunlardan 485’inin ilk kez sergilendiğini söyledi. Gönültaş ayrıca ziyaretçilere eserlerle ilgili detaylı bilgiler de aktardı.

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz ise tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.