Atatürk Fotoğrafı Dahil Koleksiyonu! Türk Tarih Kurumu'na Bağışladı

Başkent Ankara'nın en büyük fotoğraf arşivinin sahibi Faruk Küçük, 12 bin 500 fotoğraf, 2 bin 500 kitap, dergi ve gazeteden oluşan özel koleksiyonunu Türk Tarih Kurumu'na bağışladı. Koleksiyonun en özel parçası ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün, en sevilen fotoğraflarından biri...

Atatürk Fotoğrafı Dahil Koleksiyonu! Türk Tarih Kurumu'na Bağışladı

Koleksiyonuna çok talipler çıktı ama o herkesin faydalanmasını istedi, Türk Tarih Kurumu'na bağışladı.

50 yıl baba mesleği dericilik ile uğraşan Faruk Küçük, işini çocuklara devrettikten sonra 12 bin 500 kitap, dergi ve gazetenin yer aldığı özel bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonun en önemli parçası, Atatürk'ün TBMM'nin açılışında dua ettiği ünlü fotoğrafın orijinali.

Türk Tarih Kurumuna bağış yapma kararını alan Küçük, koleksiyonunu geniş bir kitleyle paylaşmayı seçti.

Ankara'nın başkent ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla, Küçük'ün koleksiyonundan nadir Ankara fotoğraflarından oluşan bir sergi 13 Ekim'de Türk Tarih Kurumunda açılacak.

Faruk Küçük'ün bu büyük bağışı, Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük bir katkı sağlıyor.

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