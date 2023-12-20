Atatürk Hitler hakkında bakın ne demiş! İlk kez duyacaksınız...

Alman devlet adamı Dr. Ernest Jack "Yükselen Hilal" isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün Stalin ve Hitler hakkında kendisine yaptığı yorumunu paylaşıyor. Atatürk'le 1937 yılında görüşüp tartışan Ernest Jack Atatürk'ün kendisine Stalin hakkında şunları söylediğini yazıyor:

Stalin İçin Ne Dedi?

Geçecek yüz sene zarfında bütün diğer diktatörlerin namı şanı söndüğü zaman tarih Stalin'i yirminci asır Avrupasında ve milletler arası sahada ve muasırları içinde en mühim bir devlet adamı olarak seçecektir.

Atatürk Hitler'e 'Tenekeci' Diyor

Dr. Jackh devamında Atatürk'ün Hitler'den nefret ettiğini ve küçümsediğini söylüyor. Hitler'i "tenekeci" diye adlandırdığını belirtiyor. Atatürk'ün Hitler'in "Kavgam"ını okuduğunu ve Kavgam'da yazan düşüncelerin deliliğinden dehşet içinde kaldığını ifade ediyor.