Atatürk Hitler hakkında bakın ne demiş! İlk kez duyacaksınız...

Nazi karşıtı görüşleri nedeniyle Almanya'yı terk etmek zorunda kalan ve ABD'ye yerleşen Alman akademisyen Ernest Jackh, 'Yükselen Hilal' adlı kitabında Atatürk'ün Hitler ve Stalin hakkında kendisine aktardığı görüşlerini aktarıyor. tatürk, uygarlık düşmanı faşist diktatör Hitler hakkında ne dedi?

Atatürk Hitler hakkında bakın ne demiş! İlk kez duyacaksınız...
Son Güncelleme:

Alman devlet adamı Dr. Ernest Jack "Yükselen Hilal" isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün Stalin ve Hitler hakkında kendisine yaptığı yorumunu paylaşıyor. Atatürk'le 1937 yılında görüşüp tartışan Ernest Jack Atatürk'ün kendisine Stalin hakkında şunları söylediğini yazıyor:

Stalin İçin Ne Dedi?

Geçecek yüz sene zarfında bütün diğer diktatörlerin namı şanı söndüğü zaman tarih Stalin'i yirminci asır Avrupasında ve milletler arası sahada ve muasırları içinde en mühim bir devlet adamı olarak seçecektir.

Atatürk Hitler hakkında bakın ne demiş! İlk kez duyacaksınız... - Resim : 1Atatürk Hitler'e 'Tenekeci' Diyor

Dr. Jackh devamında Atatürk'ün Hitler'den nefret ettiğini ve küçümsediğini söylüyor. Hitler'i "tenekeci" diye adlandırdığını belirtiyor. Atatürk'ün Hitler'in "Kavgam"ını okuduğunu ve Kavgam'da yazan düşüncelerin deliliğinden dehşet içinde kaldığını ifade ediyor.

# atatürk # Hitler # Josef Stalin
Çok Okunanlar
Atatürk Hitler hakkında bakın ne demiş! İlk kez duyacaksınız...
Atatürk Hitler hakkında bakın ne demiş! İlk kez duyacaksınız...
İstanbul'da Şeb-i Aras: Mevlana 750. Vuslat yıldönümünde anıldı
İstanbul'da Şeb-i Aras: Mevlana 750. Vuslat yıldönümünde anıldı
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
BİM'de 19-22 Aralık'tan İtibaren O Ürünler Geliyor... Neler İndirime Girecek?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
A101'lerde 21 Aralık İndirimleri Başlıyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak!
Öne Çıkanlar İsrail Filistin'e hem sahada hem masada diz çöktü! Hamas, İsrail'in talebini reddetti! İsrail Filistin'e hem sahada hem masada diz çöktü! Hamas, İsrail'in talebini reddetti! Bir Muz Ne Kadar Faydalı Olabilir? Bir Muz Ne Kadar Faydalı Olabilir?