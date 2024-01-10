Atatürk Sağ Elini Neden Göğsüne Koyuyordu? Çarpıcı Detay...

Atatürk'ün aşina olduğumuz çoğu fotoğrafında hemen herkesin dikkatini çeken bir ayrıntı bulunuyor. Gazi, yurt gezileri dahil sağ elini göğsüne hizalı bir biçimde parkasının veya içine sokar.

Peki Atatürk neden fotoğraflarda ve yurt gezilerinde böyle poz vermiştir? Bu işaretin bir anlamı var mdıır yoksa sanıldığının aksine o dönemin liderleri arasında revaçta olan bir duruş mudur?

Bilge Kağan'ın Duruşu Mu?

Atatürk'ün Türk tarihiyle yakından ilgili olduğu bir gerçektir. Öyle ki, manevi kızı Afet İnan'a talimat vererek 'Türk Tarihinin Anahatları' isimli bir araştırma kitabı bile yayınlatmıştır.

Söz konusu (sağ el göğüste) duruşun anlamının Bilge Kağan'dan ileri geldiği iddia edilir. İddiaya göre Türk töresinde bunun anlamı Bilge Kağan duruşudur.

Hatta Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi'nin de aynı pozu verdiği görülür. Atatürk'ün bu duruşu, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tasavvufi anlayışına da yorulur.

İlber Ortaylı: Avrupa ve Rusya'da Yaygın

Tarihçi İlber Ortaylı'ya göre ise, bu duruşun genel olarak Avrupa ve Rusya'da yaygın olduğunu aktarıyor.

Ortaylı, konu üzerine yaptığı değerlendirmede şunları söylüyor:Bütün Rusya subayları, bütün kara Avrupa subayları böyle dururlar.

'Napolyonik Bir Şey'

Napolyonik bir şeydir o. Çünkü göğsü kapalı olduğu için eski üniformalarda göğüs tutulur. Düz durmaz, ondan hoşlanmıyorlar.

Osmanlı'da da zabitler pek sevmez el pençe divan durmayı, temenna söz konusu değildir. Kendine göre duruşları vardır. Bunlar tabii kıta Avrupa'sının sabit duruşları.

Şunu bilmek lazım, Osmanlı İmparatorluğu büyük devletlerden olduğu için bu kuralları takip ediyor.

Özetle Atatürk'ün söz konusu duruşu, sanıldığının aksine bir gizli sembol niteliği taşımamakla beraber dönemin özellikle asker kökenli tarihsel kişilikleri arasında tercih edilen bir duruş şekli olarak bilinir.

Nitekim Atatürk'ün ABD'li büyükelçi ile birlikte Amerikan halkına verdiği mesajta da bu kez her iki elinin birden göğüs hizasında olduğu görülür.