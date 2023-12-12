Atatürk Sokak Köpekleri İçin Ne Emretmişti? İşte O Belge...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın köpek saldırısına uğradığını hatırlatıp, "Bu konu etraflı bir şekilde görüşülmeli. Gerekirse Meclis'te bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmalı. Çok açık ve net söylüyorum; gerekirse bunların önüne geçmek için Atatürk'ün 1932'deki tamiminin uygulamaya geçmesini de buradan önerdiğimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Peki Destici'nin gündeme getirdiği genelgedeki maddeler ne?

İşte O Belge

13 Haziran 1932 tarihinde Resmi Gazete'de yayıımlanan genelgede iki madde dikkat çekiyor.

Sosyal medyada da en çok tartışılan maddelerin başında şunlar geliyor:

1- Sahipsiz olan bütün köpekler itlaf edilecektir.

2- Şehir ve kasabalar dahilinde beslenen sahipli köpekler; hiç bir suretle başı bo olarak mahalle aralarında, çarşı ve pazarda dolaştırılmıyacaktır. Dolaştırmak istiyenler hayvanın ısırmasına mahal bırakmamak üzre ağız ve burnuna birer maske takmıya mecbur tutulacaklardır.

Atatürk'ün Üç Köpeği Vardı



Dipnot olarak Atatürk'ün Alp, Albert ve Foks adında üç köpeği bulunduğu biliniyor. Hayvanseverliği ve doğa tutkusuyla bilinen Gazi'nin toplum sağlığı noktasında kamucu bir yaklaşım sergilediği kuşku götürmez. Dolayısıyla özellikle salgın hastalıklar sebebiyle toplum sağlığının tehdit edildiği bir dönemde zorunlu olarak yapılan uygulamalar bağlamından kopuk bir biçimde ele alınarak 'hayvan karşıtlığı' algısı yaratılmamalıdır. Bir ağacın bile kesilmesine vicdânı elvermeyerek köşkün altına ray döşetip taşıtan Atatürk'ün önceliği her zaman 'toplum' olmakla birlikte, sosyal politikalarda da her zaman 'toplumcu' bir yaklaşımı amaç edinmiştir.