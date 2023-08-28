Atatürk'ün el yazısı notları gün yüzüne çıkıyor

ATASE'den, 20 Nisan 2020'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen koleksiyonlardan tasnif süreci tamamlanan Atatürk Koleksiyonu dahil, 8 koleksiyon araştırmacılara açıldı.

Belgeler arasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1907'de aldığı Orta Asya Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarla ilgili de kısa notları yer alıyor.

Atatürk'ün, Göktürk Yazıtları'ndan Doğu Türklerine, Türklerin yaşam tarzlarından Kafkasya ve Anadolu'ya gelişlerine ve ilk kurulan Türk devletlerine ait bilgileri, Osmanlıca ve zaman zaman Latince harfleri kullanarak, derlediği görülüyor.

"TÜRK DEVLETLERİNİ DETAYLI OLARAK İNCELEDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Tarihçi Prof. Dr. Osman Köse, belgelere ilişkin yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihine olan ilgisinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Atatürk çok kitap okuyan birisiydi. Kitapları okurken kitabın etrafına notlar alırdı ve kendi el yazısıyla da notlar çıkarırdı. Bu notlardan bir tanesi de Orta Asya Türk tarihiyle ilgili şu anda arşivlerimizde olan notlardır. Burada Osmanlıca olarak bu notları almış ama yer yer bu Osmanlıcanın içerisinde Latin alfabesini de kullanmıştır.

Atatürk, Orta Asya'daki Türk tarihinin ilk evrelerinden itibaren 10, 11, 12. yüzyıla kadar, yani Selçuklu, Osmanlı dönemine kadar çok geniş bir alanı okumuş ve burada önemli gördüğü yerleri not almıştır. Özellikle Türk-Çin ilişkilerini, Çinlilerle mücadeleleri ve Orta Asya'da Çin'le mücadele dönemlerinde kurulan Türk devletlerini detaylı olarak incelediği görülüyor."

Atatürk'ün Hun, Göktürkler, Uygurlar dönemini de detaylı bir şekilde okuduğunun notlardan görüldüğünü belirten Köse, "Daha geriye doğru, Avarlar döneminde Avrupa'ya doğru gelen Türklerin hangi tarihlerde, nerelere, ne yaptığıyla ilgili de çok geniş notlar almış. Bu notlarda dikkat çeken şey tarihlere büyük önem vermesi. Hükümdarların ve devletlerin hüküm sürdüğü tarihleri ifade eden Osmanlıca isimleri yazmış ama bunun yanında yanlış telaffuz edilmemesi için sanıyorum mutlaka Latin alfabesiyle de yazmış" diye konuştu.