Atatürk'ün vasiyeti açıldı! 6 maddeyi böyle sıraladı...

Ömrü cepheden cepheye Türk Devrimi'nin yapı taşlarını döşemek üzere emperyalizmle ateşli bir mücadele içerisinde geçmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, bu yıl 100'üncü yaşına girdi.

Tarihte 28 Kasım 1938 tarihinin ise bir başka anlamı bulunuyor.

Türk ulusunun kalbinde ebedi makamına çekilen Atatürk, 5 Eylül 1938'de el yazısıyla vasiyetnamesini hazırlamıştı.

Vasiyeti Törenle Açıldı

Gazi'nin 6 maddeden oluşan vasiyetnamesi ise, Ankara Adliye Sarayındaki Üçüncü Sulh Hâkimliğinde özel bir törenle açıldı. Törende, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım, Adliye Vekili Hilmi Uran, Dâhiliye Vekili Refik Saydam, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, bazı mebus, avukat ve hâkimler de hazır bulundu.

Atatürk'ün kaleme aldığı vasiyetname ise şu şekildeydi:

“Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2) Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3) Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.

4) Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5) İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.

6) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir.”