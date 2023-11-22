Büyük İskender'in Tapınağı Irak'ta Bulundu!

Makedonyalı Büyük İskender, Balkanlardan günümüz Pakistan'a kadar uzanan bir sahayı yaptığı fetihlerle çok kısa bir sürede egemenlik altına almış bir hükümdardır. Girdiği savaşların hiçbirini kaybetmeyen Büyük İskender, antik çağlardaki her Yunan imparator gibi kendini tanrı ilan etmekten de eksik kalmamıştı.

Büyük İskender'in 32 yaşında ölmeden önce yaptığı son eylemlerden biri, antik tanrıları onurlandırmak ve kendi ilahi statüsünü teyit etmek için bir Yunan tapınağı adamak olabilir. Irak'ın güneyindeki antik Girsu kentinde çalışan ve 4000 yıllık bir Sümer tapınağını ortaya çıkaran British Museum'dan arkeologlara göre bu böyle. Son derece şifreli ve ölçülmesi zor olan daha sonraki Yunanca yazıtlar, şimdiye kadar arkeoloji ekibine hiçbir anlam ifade etmemişti.

Girsu Antik Kenti

Tiris olarak da bilinen Girsu, Mezopotamya'nın güneyinde, günümüz Irak'ında bulunan eski bir Sümer şehriydi. Şehir, Sümer tarihinin Erken Hanedanlık ve Ur III dönemlerinde, kabaca M.Ö. 26. ve 21. yüzyıllar arasında gelişti. Girsu, dünyada ilk olan Sümer uygarlığının önemli bir kentiydi ve erken Mezopotamya kültürünün gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Tapınağın gün yüzüne çıkarılması, İskender'in zamanında yaşayan bireylerin, buranın antik tarihi hakkında bilgi sahibi olduklarını gösteriyor. Binlerce yıldır uykuda olan bu terk edilmiş alan, geleneksel olarak "ilkel" olarak görülen antik toplumlarda doğru tarihsel bilginin ve kültürel hafızanın varlığına işaret ediyor.

Girsu antik kentinde Büyük İskender'e dönemine ait savaş sonrası adak izlerine, askeri figürlere rastlanıldı. Bu olağanüstü bir keşifti. Arkeologlara göre büyük ihtimal Büyük İskender, Babil'e gitmeden önce ki son durağı burasıydı. Girsu Antik Kenti'nde daha şaşırtıcı bir keşif olan Yunanca ve Ermenice yazılmış bir tablete ulaşıldı tabletin üzerinde, "iki kardeşi veren" yazıyordu.

Keşif sırasında Büyük İskender'in ordusu tarafından M.Ö. 300'lerde basılmış gümüş paralar da bulundu. Bu keşif, Yunanlıların, muhtemelen İskender'in etkisi altında, gerçekten de antik bölgede bir tapınak kurdukları hipotezini güçlendiriyor. Yunanlılar, fetihlerinin ardından, liderlerinin zaferlerini anmak için dini yapıların inşa edilmesi de dahil olmak üzere bölgede kalıcı izler bıraktılar.