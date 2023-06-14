Çin'de Türklere ait 2.700 yıllık at eyeri keşfedildi: Keşif tarihi ışık tutuyor

Deri at eyeri , Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarım Havzası'ndaki Yanghai'deki bir mezarlıkta Tunç Çağı'na ait bir kadının mezarından çıkarıldı. 2003 yılında keşfedilen bu site, 3.000 yıl önce bölgede yaşayan insanların yaşam tarzlarına dair değerli bilgiler sunan iyi korunmuş mumyalar , eserler ve kumaşlar içeriyordu.

EYERİ İLE BİRLİKTE GÖMÜLMÜŞ

MÖ 724 ve 396 yıllarına tarihlenen eyer, Rus Sibirya'sında ve doğu Kazakistan'da İskit mezarlarında bulunan benzer eyerlerden daha eskidir . Batı ve Orta Avrasya bozkırlarından göçebe İskit at binicilerinin MÖ 5. ve 3. yüzyıllar arasında at eyeri yaptıkları bilinmektedir.

Çalışma, mezardaki kadının deri bir ceket, yün pantolon ve deri çizmeler giydiğini ve bunun da onun bir binicilik olduğunu düşündürdüğünü söylüyor. Ayrıca, bu fikri destekleyen, yeni çalışmanın baş yazarı, Zürih Üniversitesi'nden bir arkeolog olan Patrick Wertmann, WordsSideKick.com'a deri eyerin şu açıklamaları yaptı:

- Sanki üzerine oturmuş gibi kalçasına yerleştirildiği.

EYER YAPIMININ EN ESKİ KÖKENLERİ

Turpan Havzası bölgesindeki Yanghai, yaklaşık 3000 yıl önce Subeixi halkının yaşadığı bir yerdi. Kuzeybatı Çin'in Subeixi halkı, binicilik ve zanaatkarlık etrafında dönen zengin bir kültürel mirasa sahipti ve arkeologlardan oluşan ekip, yakındaki bir Subeixi mezarlığından ikinci bir eyer buldu. Her iki eyer de yaklaşık olarak aynı zamanda yapıldı ve Wertmann, şu ifadeleri ekledi:

- Eyer yapım tarihinin başlangıcında

Arkeolojik kanıtlar, Çin'de atların 6.000 yıl öncesine kadar sürü hayvanı olarak evcilleştirildiğini ve bu dönemde süt ve et için kullanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, eyerlerin ilk olarak ne zaman ve nerede icat edildiği belirsizdir, ancak bunlar en çok MÖ 1. binyılın ortalarında Orta Asya'daki göçebe at binicileriyle ilişkilendirilir.

SAVAŞ EYERLERİNİN TARİHİ

Asurlu süvariler, MÖ 7. yüzyıla ait oymalarda , atların sırtlarına ayak kayışlarıyla bağlanmış hasırlar kullanılarak tasvir edilmiştir . Wertmann, koltuk şeklindeki ilk eyerlerin destekleyici üzengileri olmadığını, ancak erken İskit eyerlerinin ve eski Yanghai eyerlerinin "her ikisinin de farklı destekleri olduğunu" söyledi. Üzengilerin eklenmesi, binicilerin savaşta ok atarken kendilerini atlarının üzerinde yükseltmelerini sağladı.

Gazete, eski Subeixi halkının "İskitlerle benzer silahlara, at teçhizatına ve giysilere sahip olduğunu" söylüyor, ancak ikincisi göçebeyken, Subeixi at binicileri Turpan Havzası'nda sürü hayvanları yetiştiren çobanlardı.

GELENEKSEL ANLATILANLARA AİT KADIN AT BİNİCİSİ EYERİ

WordsSideKick.com makalesi, Viyana Üniversitesi'nde arkeolog olan Birgit Bühler ile konuşuyor ve gömülü kadının eyer üzerindeki oturma pozisyonunun onun bir ata bindiğini düşündürdüğü için "çok açıklayıcı" olduğunu söylüyor. Wilkin, eyer sıradan bir mezarda keşfedildiği için şu sözleri söyledi:

- Bu, kimin ata bindiği hakkındaki fikirlerimizi gerçekten değiştirdi.

Bühler, savaşa katılan kadınlar için sağlam bir kanıt olduğunu söylüyor. Seçkin erkekler tarafından keşif hakkında şu ifadeleri söyledi:

- Sürü sürme ve seyahat etmeyi içeren atlı çobanların günlük faaliyetlerine.

Bu keşif aynı zamanda, MÖ 5. yüzyıl civarındaki İskit dönemine kadar uzanan, ata binen bir kadının mevcut en eski arkeolojik kanıtlarına da meydan okuyor. Kazakistan'ın antik bölgesinde, " Buz Bakire " olarak bilinen İskit soylu kadınının gömüldüğü yer, onun yetenekli bir binicilik olduğunu ve İskit toplumunda kadın binicilerin önemli bir rol oynadığını düşündüren bir atın kalıntılarını içeriyordu.

Kaynak: https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/oldest-saddle-0018523