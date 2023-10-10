Çin'in Mitolojik Sembolleri Ne Anlama Geliyor?

Eski Çin astronomisinde gökyüzünün güneşte çizdiği düzlem, dört bölüme ayrılıyordu. Bu bölümlerin her biri yedi konaktan oluşuyordu ve hepsi birlikte 28 Konağı oluşturuyordu. 28 Konak, tropik bir yıldaki Güneş yerine yıldızsal bir ay boyunca Ay'ın hareketini yansıtsa da, Batı astronomisindeki zodyak takımyıldızlarına eşdeğer kabul edilebilir. Bu, eski Çinlilerin Güneş ve Ay'ın hareket konumlarını işaretlemesinin yanı sıra zaman ve mevsimleri belirlemesine de olanak sağladı. Gökyüzünün her bölümü, topluca Dört Sembol olarak bilinen mitolojik bir yaratığa atanmıştır. Bu yaratıklar Doğu'nun Azure Ejderhası, Batı'nın Beyaz Kaplanı, Kuzey'in Kara Kaplumbağa'sı ve Güney'in Vermillion Kuşudur.

Çin'in Mitolojik Sembolleri

Arkeolojik kanıtlara göre, Dört Sembol kavramı Çin'in Neolitik dönemine kadar (yaklaşık 6.000 yıl önce) var olmuş olabilir. Bu, Henan'daki bir mezarda bulunan Azure Ejderha ve Beyaz Kaplan'ın görüntülerini oluşturan bazı deniz tarağı kabukları ve kemiklerine dayanmaktadır. Ayrıca Zeng'li Marquis Yi'nin (M.Ö. 433) mezarından çıkan eserlerden birinin de Dört Sembol ve 28 Köşk desenlerinin yer aldığı lake boyalı bir gardırop olduğu iddia ediliyor.

Azure Dragon

Azure Dragon, Doğu'daki mitolojik yaratıktır ve söylendiğine göre o bölgedeki yedi konak bir araya getirildiğinde bir şekil oluşturur. Azure Dragon bahar mevsimine karşılık gelir. Ejderha, Çinliler tarafından hayvanların en asili olarak kabul edildiğinden Dört Sembolün başıdır. Her ne kadar Çin ejderhaları genellikle suyla ilişkilendirilse de, öğesi ahşap olduğundan Azure Dragon istisnadır. Çin mitolojisinde ejderha, korkunç ve güçlü bir yaratık olarak kabul edilir. Ancak Batılı emsallerinden farklı olarak Çin ejderhalarının adil, yardımsever, zenginlik ve iyi şans getiren yaratıklar olduğuna inanılıyor.

Beyaz Kaplan

Batıdaki mitolojik yaratık Beyaz Kaplan olup, yedi köşkü Bacaklar, Bağ, Mide, Tüylü Kafa, Ağ, Kaplumbağa Gagası ve Üç Yıldız'dır. Beyaz Kaplan sonbahar mevsimine karşılık gelir. Beyaz Kaplan'ın elementi metaldir ve Savaş Tanrısı olduğu kabul edilir. Bu sıfatla Beyaz Kaplan, yalnızca ölümcül düşmanlara karşı değil, aynı zamanda kötü ruhlara karşı da bir koruyucu ve savunucu olarak görülüyordu.

Kara Kaplumbağası

Kuzeyde Kara Kaplumbağa'daki mitolojik yaratık ve onun yedi malikanesi; Kepçe, Öküz, Kız, Boşluk, Çatı, Kamp ve Duvar'dır. Kara Kaplumbağa kış mevsimine karşılık gelir. Kara Kaplumbağa'nın unsuru sudur ve bu mitolojik yaratık genellikle uzun ömür ve bilgelikle ilişkilendirilir.

Vermilion Kuşu

Güneydeki mitolojik yaratık Vermillion Kuşu'dur ve yedi malikanesi Kuyu, Hayaletler, Söğüt, Yıldız, Genişletilmiş Ağ, Kanatlar ve Savaş Arabasıdır. Vermillion Kuşu yaz mevsimine karşılık gelir. İlginçtir ki Vermillion Kuşunun anka kuşuyla aynı olduğu düşünülmüştür. Anka kuşu geleneksel olarak ateşle ilişkilendirilir ve aynı durum Vermillion Kuşu için de geçerlidir. Mitolojik bir yaratık olan anka kuşu, iyi şansın sembolü olarak kabul edilir.

Antik Çin'in Dört Sembolünde astronomi ve mitoloji yan yana var oldu ve bilim ile sanatın uyumlu bir birleşimi olarak görülebilir. Bu mitolojik yaratıkları inceleyerek, eski Çinlilerin yalnızca bilimsel ilerlemelerini değil, aynı zamanda inanç sistemlerini, yaşadıkları dünyayı algılama ve açıklama biçimlerini de öğrenmek mümkündür.