Dünyanın En Eski Kira Sözleşmesi Bulundu!

Dünyanın en eski kira sözleşmesinin keşfi Anadolu tarihindeki en kapsamlı kira sözleşmesi olduğu düşünülüyor. Teos kenti 1100 yılında kurulmuş olup Herodot'un yazdığı bilgilerden bilinmektedir. Ancak yeni keşif şehrin tarihine daha fazla ışık tutuyor. Kira sözleşmesinin bir kefil ve aralarında önde gelen vatandaşların da bulunduğu altı tanıkla yapıldığı anlaşılıyor ve binaların bulunduğu arazilerin uygunsuz kullanımına karşı cezalar açıklanıyor.

Dünyanın En Eski Kira Sözleşmesinin Bulunması

1960'lı yıllarda Teos kazıları yapılmıştır. Arkeolojik çalışmalar 2010 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Musa Kadıoğlu tarafından yürütülüyor. Araştırmacılar Teos kentinin Anadolu'nun en zengin yazıt alanlarından biri olduğuna inanıyor. Çalışmaların ilk yılında Teos'tan 200'e yakın yazıt alındı, ancak 2016 yılında araştırmacılar 400 yazıt kaydetti. Hepsi Helenistik ve Roma dönemlerinden geliyor.

Akdeniz Üniversitesi Tarih Öncesi Diller ve Kültürler Bölüm Başkanı Profesör Mustafa Adak, dünyanın en eski kira sözleşmesi hakkında şunları söyledi:

- Yazıtlar arasında oldukça zengin içeriğe sahip bir tanesi özellikle ilgi çekicidir. 1,5 metre uzunluğundaki stel için anlaşma sağlandı. Çizgileri var. Detaylı bir anlaşmadır. Buna göre Gymnasium'un 20-30 yaşları arasındaki -Neos adı verilen- öğrencilerine Teos'taki bir kişiden miras kalmıştı. Bu kişi, yapıları, köleleri ve kutsal sunağı içeren arazisini Neos'a bağışladı. Bu arazinin masraflarını karşılamak ve gelir elde etmek için Neolar araziyi kiraladılar. Yazıt bize geçmişte arazinin kime ait olduğunu ve neleri içerdiğini anlatıyor. Aynı zamanda kutsal bir sunaktan da söz ediyor. Neolar anlaşmada bu kutsal mekanı yılın üç günü kullanmak istediklerini belirtiyorlar. Bu dönemde devlet topraklardan vergi topluyordu. Ancak toprak 'kutsal' olarak tanımlandığı için vergiden muaf tutuldu.

Dünyanın En Eski Kira Sözleşmesinde Ne Yazıyor?

Belgede kiracının ve babasının isimleri yer alıyor. Anlaşma ancak kefil ve altı şahit ile yapılmışsa ve bunlardan üçünün şehrin üst düzey yöneticileri olması şartıyla geçerli olabiliyordu. Yazıtın bulunması Gymnasium'un yapısı hakkında ayrıntılı bilgi vermekte ve Neos'un mülk sahibi olabileceğini göstermektedir. Bir başka ilginç gerçek de metnin neredeyse yarısının cezalandırma nedenleriyle dolu olmasıdır.