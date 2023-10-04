Dünyanın En Eski Şarap Kalıntıları Bulundu! Şarap Kalıntıları İle Birlikte Birçok Teorinin Çürüdüğü İfade Ediliyor

Dünyanın en eski şarap kalıntıları bulundu. Şarap kalıntıları Kraliçe Memeith'in mezarında bulunması ile birçok teorinin çürüdüğünü de açıklıyor tarihçiler.

Dünyanın En Eski Şarap Kalıntıları Bulundu! Şarap Kalıntıları İle Birlikte Birçok Teorinin Çürüdüğü İfade Ediliyor
Dünyanın En Eski Şarap Kalıntıları Bulundu! Şarap Kalıntıları İle Birlikte Birçok Teorinin Çürüdüğü İfade Ediliyor
Editör: Süleyman Daban

Abydos'taki Umm Al-Qaab'da yapılan önemli bir arkeolojik çalışma, aynı zamanda Mısır'ın birinci veya ikinci kraliçesi de olabilecek Mısırlı bir eş ve naip olan Kraliçe Merneith'in hikayesini ortaya çıkardı. Mısır, Almanya-Avusturya ortak arkeoloji ekibi, antik şarap kalıntılarını içerdiğine inanılan yüzlerce mühürlü kavanozu ortaya çıkardı. Ayrıca bir yazıt da şarap kalıntılarının son derece kaliteli olduğunu gösteriyor.

Şarap Kalıntıları Son Derece Kaliteli Olduğunu Açıkladılar

Yapılan açıklamaya göre kavanozlar mükemmel durumda bulundu ve içindeki şarap kalıntıları yaklaşık 5.000 yıllık. Ekip, bu kavanozların yanı sıra dönemin defin uygulamalarına ve inançlarına ışık tutan bir cenaze mobilyası koleksiyonunu da ortaya çıkardı.

Arkeolojik kalıntılar Antik Mısır'da merkezi hükümetin harika bir konuma sahip olduğu belirtiliyor. Böylece keşif, bu esrarengiz ama açıkça çok önemli olan antik hükümdarın yaşam öyküsüne ayrıntıları ortaya çıkardı.

antik mısır şarap mahzeni

Şarap kalıntılarının bulunması ile ilgili tarihe inen tarihçiler, o dönemdeki kraliçenin ilk kadın firavun olabileceğini söylüyor. 

Tarihçiler, kadınların Antik Mısır'daki Birinci Hanedanlığın saltanatından birkaç yüzyıl sonrasına kadar iktidara gelmediğine inanıyorlardı. Ancak en son bulunan şarap kalıntıları delil olmuş durumda. Şarap kavanozlarının üstünde yazan kraliçe Memeith'in ismi teorileri de çürütmüş oldu.

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