Dünyanın En Eski Uçurtma Tasvirleri Bulundu! Tarihi M.Ö. 6000 Yılına Uzanıyor

Uluslararası bir arkeolog ekibi, Arap Yarımadası'ndaki iki ücra bölgeyi araştırırken, her biri son derece eşsiz oymalara sahip bir çift kaya buldu. Görünüşe göre bu kayaların yüzeylerine oyulmuş yıldızlar ve çizgiler, yaklaşık 8.000 yıl önce bölgenin sakinleri tarafından yakın yerlerde inşa edilmiş devasa av tuzaklarını tasvir ediyor. Bu oyulmuş kayalar tarih öncesi mimari diyagramlara eşdeğerdir ve bu, arkeolojik bir araştırma sırasında şimdiye kadar bulunmuş ölçekli plan diyagramının bilinen en eski örneğidir. Arkeologların buldukları tasvirlerin arasında dünyanın en eski uçurtma tasvirleri de yer alıyordu.

Dünyanın En Eski Uçurtma Tasvirleri

Söz konusu av tuzakları, çöl uçurtmaları olarak bilinen muhteşem yaratımlardır. Bu geniş açık yapılar, sürü hayvanlarını onları tuzağa düşürmek için kullanılabilecek çukurlara veya muhafazalara doğru yönlendirmek için dikkatlice düzenlenmiş alçak taş duvarlarla çevrili büyük arazi bölümlerinden oluşur.

Çoğu zaman duvarlar havadan bakıldığında elmasa ya da eşit olmayan kenarlara sahip dörtgenlere benzeyen şekiller oluşturuyordu ve 100 yıl önce uçaklardaki gözlemciler tarafından ilk kez görüldükten sonra hızla çöl uçurtmaları lakabını aldılar. Bu av veya sürü tuzakları özellikle Orta Doğu ve Orta Asya'da bulunmaktadır ve hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinden 6.000'den fazlası tespit edilmiştir.

Şimdiye Kadar Yapılmış En Eski Av Tuzakları

PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir makalede, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) Remy Crassard yönetiminde çalışan arkeologlar, sırasıyla Ürdün ve Suudi Arabistan'daki Jibal al-Khasabiyeh ve Zebel az-Zilliyat olarak bilinen alanlarda çöl uçurtmalarının oyulmuş planlarını bulduklarını bildirdi. Bu keşifler, çöl uçurtmaları üzerine devam eden bir çalışma olan ve bu mega yapıların etrafındaki zemini araştırarak tasarımcıları ve inşaatçıları hakkında daha fazla bilgi verebilecek eserler veya kalıntılar arayan Globalkites Projesi himayesinde yapıldı.

Globalkites araştırmacıları Ürdün'de 32 inç (80 santimetre) uzunluğunda ve 12,5 inç (32 santimetre) genişliğinde yassı bir dikdörtgen oyma taş keşfettiklerinde çok sevindiler. Görüntüsü bariz bir şekilde çöl uçurtmasına benzemektedir ve bu şaşırtıcı kalıntı geçici olarak MÖ 5.000 yılına tarihlendirilmiştir. Buna karşılık, Suudi Arabistan'da bulunan oyma kaya aslında yaklaşık 12 feet'e 7 feet (382 santimetreye 235 santimetre) boyutlarında devasa bir kayaydı. İlginç gravürler kayanın bir yüzünün neredeyse tamamını kaplamaktadır ve antik mimari planlamanın bu hayranlık uyandıran eseri M.Ö. 6.000 yılına uzanmaktadır.

Boyutlarındaki farklılıklara rağmen, her iki nesne de çöl uçurtmalarının tasarımlarını doğru bir şekilde tasvir etmektedir. Aradaki bağlantının geçerliliğine bir başka kanıt da, oyma taş planların bulunduğu her iki bölgede de birden fazla uçurtmanın havadan görülmüş olması.

Çalışmanın yazarları, uçurtmalar ve taş oymalar arasında kurdukları bağlantının uygun olduğundan emin olmak için, coğrafi grafik modelleme olarak bilinen bir teknik kullanarak her birinin geometrisini karşılaştıran matematiksel hesaplamalar yaptılar.

Bu yöntemle, Ürdün'deki diyagramı sadece 1,4 mil (2,3 kilometre) uzaklıkta inşa edilmiş bir uçurtmayla ilişkilendirebildiler. Suudi Arabistan'daki diyagramı daha da iyi analiz ederek, biri 10 mil (16,3 kilometre) diğeri ise sadece 0,87 mil (1,4 kilometre) uzaklıktaki iki yakın uçurtmayla eşleştirdiler.

Bağlantının daha fazla teyidi, kaya yüzeylerindeki oymaların detaylarında bulundu.

Ürdün'deki Jibal al-Khashabiyeh'de bulunan oyulmuş kireçtaşı monolit, yıldız şeklindeki bir muhafazayı çevreleyen bir dizi oyulmuş çizgiye sahipti. Ayrıca çukur tuzakları temsil eden sekiz dairesel çukur oyulmuştur. İlginç bir şekilde, kayanın yüzeyindeki oymalar tek tip değildi, bu da bunların birden fazla kişinin ortak çalışması olabileceğini düşündürmektedir.

Suudi Arabistan'daki Wadi az-Zilliyat'ta kumtaşı kaya üzerinde bulunan oymalara gelince, tasvirler Ürdün'de bulunan tasvirlere bazı açılardan benzerken bazı açılardan da farklıydı. Biçimsel açıdan belirgin farklılıklar olmakla birlikte, bu ölçekli modelde de birbirine yaklaşan çizgiler (uçurtma duvarları), yıldız şeklinde bir muhafaza (ceylan gibi hayvanların güdülebileceği) ve altı çanak işareti (çukur tuzaklar) yer alıyordu. Ürdün'de bulunan tasarımın aksine, bu model aslında bir çift hizalanmış uçurtmayı tasvir etmektedir ki bu da tesadüf değildir ve bölgede çalışan antik uçurtma yapımcılarının kullandığı tasarım tarzına uymaktadır.

İki gravürün yaşlarına ilişkin tahminler, gerçek dünyadaki uçurtma alanlarında bulunan organik kalıntılar üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme testlerinden elde edildi. Araştırmacılar, ölçekli modellerin gerçek hayattaki paralellerinin inşasına başlanmadan hemen önce yapılmış olabileceğini varsaydı.