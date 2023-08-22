En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri

3 kıtada etki göstermiş Osmanlı İmparatorluğu'nda en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları kimdir? Peki Osmanlı padişahları hangi sebeplerden ötürü hayatını kaybetmiştir? İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri...

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri
En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri
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Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar süren döneminde saltanatında 36 padişah tahtta kalmıştır. Bu padişahların bazılarının hayatını kaybetme sebepleri kesin olarak bilinmiyor, bazılarının yaşamını yitirme nedeni hakkında çeşitli söylentiler bulunuyor. Peki o Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri nasıl gerçekleşti? İşte en çok tahtta kalan Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyenler...

 

EN ÇOK TAHTTA KALAN OSMANLI PADİŞAHLARININ GİZEMLİ ÖLÜMLERİ 

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 1

Osman Bey: 24 yıl tahtta kaldı-ölüm sebebi felç.

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 2

Orhan Bey: 34 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi depresyon.

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 3

I. Murat: 29 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi; I. Kosova Savaşı’nda şehit edildi.

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 4

I. Bayezid(Yıldırım Bayezid): 13 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar.

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 5

I. Mehmet(Çelebi Mehmet): 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi dizanteri.

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 6

II. Murat: toplam 28 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 7

II. Mehmet(Fatih Sultan Mehmet): toplam 32 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kesin değil. Nikris, şeker ya da zehirlenme olduğuna dair çeşitli söylentiler var

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 8

II. Bayezid: 22 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 9

I. Selim (Yavuz Sultan Selim): 8 yıl 5 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi kanser

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 10

I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman): 46 yıl tahtta kalarak en uzun süre Osmanlı tahtında kalan padişah oldu- ölüm sebebi felç

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 11

II. Selim (Sarı Selim): 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi düşme-alkol

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 12

III. Murat: 20 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 13

III. Mehmet: 9 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi depresyon-felç

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 14

I. Ahmet: 14 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi tifüs

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 15

IV. Murat: 4 yıl 3 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi nikris

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 16

İbrahim: 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi boğduruldu

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 17

IV. Mehmet: 39 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi nikris, depresyon ya da zehir

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 18

II. Mustafa: 8 yıl 7 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi istiska

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 19

III. Ahmet: 27 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi zehir

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 20

III. Mustafa: 16 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 21

I. Abdülhamit: 15 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 22

III. Selim: 18 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 23

II. Mahmut: 31 yıl tahtta kaldı. ölüm sebebi siroz ya da verem

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 24

Abdülmecid: 22 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi verem

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 25

Abdülaziz: 15 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar

En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri - Resim : 26

V. Mehmet(Reşat): 9 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği

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