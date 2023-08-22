En çok tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri
3 kıtada etki göstermiş Osmanlı İmparatorluğu'nda en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahları kimdir? Peki Osmanlı padişahları hangi sebeplerden ötürü hayatını kaybetmiştir? İşte en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri...
Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar süren döneminde saltanatında 36 padişah tahtta kalmıştır. Bu padişahların bazılarının hayatını kaybetme sebepleri kesin olarak bilinmiyor, bazılarının yaşamını yitirme nedeni hakkında çeşitli söylentiler bulunuyor. Peki o Osmanlı padişahlarının gizemli ölümleri nasıl gerçekleşti? İşte en çok tahtta kalan Osmanlı padişahları hakkında bilinmeyenler...
EN ÇOK TAHTTA KALAN OSMANLI PADİŞAHLARININ GİZEMLİ ÖLÜMLERİ
Osman Bey: 24 yıl tahtta kaldı-ölüm sebebi felç.
Orhan Bey: 34 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi depresyon.
I. Murat: 29 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi; I. Kosova Savaşı’nda şehit edildi.
I. Bayezid(Yıldırım Bayezid): 13 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar.
I. Mehmet(Çelebi Mehmet): 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi dizanteri.
II. Murat: toplam 28 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç
II. Mehmet(Fatih Sultan Mehmet): toplam 32 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kesin değil. Nikris, şeker ya da zehirlenme olduğuna dair çeşitli söylentiler var
II. Bayezid: 22 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar
I. Selim (Yavuz Sultan Selim): 8 yıl 5 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi kanser
I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman): 46 yıl tahtta kalarak en uzun süre Osmanlı tahtında kalan padişah oldu- ölüm sebebi felç
II. Selim (Sarı Selim): 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi düşme-alkol
III. Murat: 20 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç
III. Mehmet: 9 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi depresyon-felç
I. Ahmet: 14 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi tifüs
IV. Murat: 4 yıl 3 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi nikris
İbrahim: 8 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi boğduruldu
IV. Mehmet: 39 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi nikris, depresyon ya da zehir
II. Mustafa: 8 yıl 7 ay tahtta kaldı- ölüm sebebi istiska
III. Ahmet: 27 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi zehir
III. Mustafa: 16 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği
I. Abdülhamit: 15 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi felç
III. Selim: 18 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü
II. Mahmut: 31 yıl tahtta kaldı. ölüm sebebi siroz ya da verem
Abdülmecid: 22 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi verem
Abdülaziz: 15 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi intihar
V. Mehmet(Reşat): 9 yıl tahtta kaldı- ölüm sebebi kalp yetmezliği