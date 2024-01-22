Hangi padişahın mezarı Türkiye'de değil?
Çağının en büyük imparatorluklarından Osmanlı'da 36 padişah tahta çıktı. Peki Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Hangi padişahın mezarı Türkiye'de bulunmuyor?
Yedi kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nda 36 padişahın mezar yerleri merak ediliyor.
Osmanlı padişahları arasında son padişah Sultan Vahdettin'in kabri, yurt dışında bulunan tek padişah kabri olarak dikkat çekiyor. Milli Mücadele hareketine karşı İngilizlerle işbirliği içerisinde olan Sultan Vahdettin'in naaşı, Şam'daki Süleymaniye Camii'nin avlusuna defnedilir.
Ancak, Macaristan`ın Zigetvar şehrindeki Macar-Türk Dostluk Parkı`nda Kanuni Sultan Süleyman Han'ın temsili mezarı da bulunuyor.
Onun dışında padişahların büyük çoğunluğunun mezarı dönemin başkenti olan İstanbul'da yer alıyor.
İşte 36 Osmanlı padişahının mezar yerleri:
1. OSMAN GAZİ (1299 – 1326)
Osman Gazi Türbesi
Bursa
2. ORHAN GAZİ (1326 – 1359)
Orhan Gazi Türbesi
Bursa
3. I. MURAD (1359 – 1389)
I. Murad Hüdavendigar Türbesi
Bursa
4. I. BAYEZİD – YILDIRIM BAYEZİD (1389 – 1402)
Yıldırım Beyazıt Türbesi
Bursa
5. I. MEHMED (1413 – 1421)
Yeşil Türbe
Bursa
6. II. MURAD (1421 – 1451)
Muradiye Külliyesi
Bursa
7. FATİH SULTAN MEHMED (1451 – 1481)
Fatih Camii
İstanbul
8. II. BAYEZİD (1481 – 1512)
Bayezit Camii
İstanbul
9. YAVUZ SULTAN SELİM (1512 – 1520)
Yavuz Selim Camii
İstanbul
10. KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN (1520 – 1566)
Süleymaniye Camii
İstanbul
11. II. SELİM (1566 – 1574)
Ayasofya Camii
İstanbul
12. III. MURAD (1574 – 1595)
Ayasofya Camii
İstanbul
13. III. MEHMED (1595 – 1603)
Ayasofya Camii
İstanbul
14. I. AHMED (1603 – 1617)
Sultanahmet Camii
İstanbul
15. I. MUSTAFA (1617 – 1618 / 1622 – 1623)
Ayasofya Camii
İstanbul
16. GENÇ OSMAN (1618 – 1622)
Sultanahmet Camii
İstanbul
17. IV. MURAD (1623 – 1640)
Sultanahmet Camii
İstanbul
18. İBRAHİM (1640 – 1648)
Ayasofya Camii
İstanbul
19. IV. MEHMED (1648 – 1687)
Hatice Turhan Sultan Türbesi
İstanbul
20. II. SÜLEYMAN (1687 – 1691)
Süleymaniye Camii
İstanbul
21. II. AHMED (1691 – 1695)
Süleymaniye Camii
İstanbul
22. II. MUSTAFA (1695 – 1703)
Hatice Turhan Sultan Türbesi
İstanbul
23. III. AHMED (1703 – 1730)
Süleymaniye Camii
İstanbul
24. I. MAHMUD (1730 – 1754)
Hatice Turhan Sultan Türbesi
İstanbul
25. III. OSMAN (1754 – 1757)
Hatice Turhan Sultan Türbesi
İstanbul
26. III. Mustafa (1757 – 1774)
III. Mustafa Türbesi
İstanbul
26. III. MUSTAFA (1757 – 1774)
III. Mustafa Türbesi
İstanbul
27. I. ABDÜLHAMİD (1774 – 1789)
I. Abdülhamid Türbesi
İstanbul
29. IV. MUSTAFA (1807 – 1808)
I. Abdülhamid Türbesi
İstanbul
31. ABDÜLMECİD (1839 – 1861)
Yavuz Selim Camii
İstanbul
32. ABDÜLAZİZ (1861 – 1876)
II. Mahmud Türbesi
İstanbul
33. V. MURAD (30 MAYIS 1876 – 31 AĞUSTOS 1876)
Yeni Cami
İstanbul
34. II. ABDÜLHAMİD (1876 – 1909)
II. Mahmud Türbesi
İstanbul
35. MEHMED REŞAD (1909 – 1918)
Sultan Reşad Türbesi
İstanbul
36. Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)
Süleymaniye Külliyesi
Şam, Suriye