Hangi padişahın mezarı Türkiye'de değil?

Çağının en büyük imparatorluklarından Osmanlı'da 36 padişah tahta çıktı. Peki Osmanlı padişahlarının mezarları nerede? Hangi padişahın mezarı Türkiye'de bulunmuyor?

Hangi padişahın mezarı Türkiye'de değil?
Son Güncelleme:

Yedi kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nda 36 padişahın mezar yerleri merak ediliyor.

Osmanlı padişahları arasında son padişah Sultan Vahdettin'in kabri, yurt dışında bulunan tek padişah kabri olarak dikkat çekiyor. Milli Mücadele hareketine karşı İngilizlerle işbirliği içerisinde olan Sultan Vahdettin'in naaşı, Şam'daki Süleymaniye Camii'nin avlusuna defnedilir.

Ancak, Macaristan`ın Zigetvar şehrindeki Macar-Türk Dostluk Parkı`nda Kanuni Sultan Süleyman Han'ın temsili mezarı da bulunuyor.

Onun dışında padişahların büyük çoğunluğunun mezarı dönemin başkenti olan İstanbul'da yer alıyor.

İşte 36 Osmanlı padişahının mezar yerleri:

1. OSMAN GAZİ (1299 – 1326)

Osman Gazi Türbesi

Bursa

2. ORHAN GAZİ (1326 – 1359)

Orhan Gazi Türbesi

Bursa

3. I. MURAD (1359 – 1389)

I. Murad Hüdavendigar Türbesi

Bursa

4. I. BAYEZİD – YILDIRIM BAYEZİD (1389 – 1402)

Yıldırım Beyazıt Türbesi

Bursa

5. I. MEHMED (1413 – 1421)

Yeşil Türbe

Bursa

6. II. MURAD (1421 – 1451)

Muradiye Külliyesi

Bursa

7. FATİH SULTAN MEHMED (1451 – 1481)

Fatih Camii

İstanbul

8. II. BAYEZİD (1481 – 1512)

Bayezit Camii

İstanbul

9. YAVUZ SULTAN SELİM (1512 – 1520)

Yavuz Selim Camii

İstanbul

10. KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN (1520 – 1566)

Süleymaniye Camii

İstanbul

11. II. SELİM (1566 – 1574)

Ayasofya Camii

İstanbul

12. III. MURAD (1574 – 1595)

Ayasofya Camii

İstanbul

13. III. MEHMED (1595 – 1603)

Ayasofya Camii

İstanbul

14. I. AHMED (1603 – 1617)

Sultanahmet Camii

İstanbul

15. I. MUSTAFA (1617 – 1618 / 1622 – 1623)

Ayasofya Camii

İstanbul

16. GENÇ OSMAN (1618 – 1622)

Sultanahmet Camii

İstanbul

17. IV. MURAD (1623 – 1640)

Sultanahmet Camii

İstanbul

18. İBRAHİM (1640 – 1648)

Ayasofya Camii

İstanbul

19. IV. MEHMED (1648 – 1687)

Hatice Turhan Sultan Türbesi

İstanbul

20. II. SÜLEYMAN (1687 – 1691)

Süleymaniye Camii

İstanbul

21. II. AHMED (1691 – 1695)

Süleymaniye Camii

İstanbul

22. II. MUSTAFA (1695 – 1703)

Hatice Turhan Sultan Türbesi

İstanbul

23. III. AHMED (1703 – 1730)

Süleymaniye Camii

İstanbul

24. I. MAHMUD (1730 – 1754)

Hatice Turhan Sultan Türbesi

İstanbul

25. III. OSMAN (1754 – 1757)

Hatice Turhan Sultan Türbesi

İstanbul

26. III. Mustafa (1757 – 1774)

III. Mustafa Türbesi

İstanbul

26. III. MUSTAFA (1757 – 1774)

III. Mustafa Türbesi

İstanbul

27. I. ABDÜLHAMİD (1774 – 1789)

I. Abdülhamid Türbesi

İstanbul

29. IV. MUSTAFA (1807 – 1808)

I. Abdülhamid Türbesi

İstanbul

31. ABDÜLMECİD (1839 – 1861)

Yavuz Selim Camii

İstanbul

32. ABDÜLAZİZ (1861 – 1876)

II. Mahmud Türbesi

İstanbul

33. V. MURAD (30 MAYIS 1876 – 31 AĞUSTOS 1876)

Yeni Cami

İstanbul

34. II. ABDÜLHAMİD (1876 – 1909)

II. Mahmud Türbesi

İstanbul

35. MEHMED REŞAD (1909 – 1918)

Sultan Reşad Türbesi

İstanbul

36. Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

Süleymaniye Külliyesi

Şam, Suriye

Çok Okunanlar
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Van'da deprem!
Van'da deprem!
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Öne Çıkanlar Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan krizi! "Suçlamalar vahim" | İsmet Özçelik Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan krizi! "Suçlamalar vahim" | İsmet Özçelik Kara uzun süre bakarsanız... Kara uzun süre bakarsanız...