İşte Atatürk'ün 'Türk nedir?' sorusuna verdiği yanıt

Afet İnan yazdığı bir tez üzerine Mustafa Kemal'den Türklük tanımı konusunda yardım istemişti. Mustafa Kemal Atatürk , Afet İnan’ın bu isteğini geri çevirmedi ve 'Türk nedir' sorusunu yanıtladı.

İşte Atatürk'ün 'Türk nedir?' sorusuna verdiği yanıt
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Afet İnan yazdığı bir tez üzerine Mustafa Kemal'den Türklük tanımı konusunda yardım istemişti. Mustafa Kemal Atatürk , Afet İnan’ın bu isteğini geri çevirmedi ve 'Türk nedir' sorusunu yanıtladı. İşte İşte Atatürk'ün 'Türk nedir?' sorusuna verdiği yanıt:

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

İşte Atatürk'ün 'Türk nedir?' sorusuna verdiği yanıt - Resim : 1

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