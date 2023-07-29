Kadın hakları nelerdir? Tunç Çağında Anadolu'da yaşayanlar kadın haklarını tabletlere yazmış!

Kadın hakları nelerdir? Diye düşünebiliriz. Anadolu topraklarında kadın hakları, tahmin ettiğimizden çok önceleri uygulanmaya başlamış gibi gözüküyor. Türkiye'de Tunç Çağı'na ait Kültepe-Kaniş-Karum mevkiinde büyük buluntular gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. En son keşif, ticari çıkarların yanı sıra kişisel ve sosyal konulara atıfta bulunan bin yıllık çivi yazısı tabletleri içeriyor. Belki de en şaşırtıcı keşif, kadın haklarını tartışan tabletlerin dahil edilmesidir.

Kültepe-Kaniş-Karum (Kultepe), Kayseri ilinde yer almaktadır. 1948'den beri arkeologların ilgisini çeken, iyi bilinen bir antik ticaret kolonisiydi. Yerleşimde dört bin yıl önce yaklaşık 70.000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu alanda erken ve orta Tunç Çağı'nın yanı sıra Demir Çağı ve Antik Yunanistan ve Roma'dan eserler keşfedildi.

TUNÇ ÇAĞ'INDA KADIN HAKLARI

KADIN HAKLARI NELERDİR?

Bu yaz kazılar yeniden başladığında arkeologlar, geniş Kültepe yerleşim yerinde eski yaşam hakkında daha fazla bilgi bulacaklarından emindi. Kısa bir süre içinde, geçmiş kazılarda bulunan çok sayıda ticari tablet koleksiyonuna çok sayıda çivi yazılı tablet eklediler. Ancak bu sefer daha kişisel ve sosyal yazılar ortaya çıktı.

Kadın haklarına dahil Anadolu topraklarında daha öncelere dayanan tabletler bulunmuştu. Bu tabletlere örnek, Kültepe'de yıllarca süren kazılarda toplam 23.500 çivi yazılı tablet bulundu. Tunç Çağ'ında çoğu insanın okur yazar olduğu keşfedilmişti.

ANADOLU'DA KADIN HAKLARI

TÜRKİYE'YE KADIN HAKLARI NE ZAMAN GELDİ?

Alanın sadece küçük bir bölümü kazılmış olmasına rağmen, şüphesiz Kültepe'de çok sayıda keşif yapılmıştır. Yetkililer, enginlik nedeniyle antik alanın tamamını kazmanın 5.000 yıla kadar sürebileceğini öne sürdüler. Bu zaman çerçevesi biraz abartılı olsa da, gelecekte Kultepe'nin bize göstereceği çok daha fazla şey olduğu kesin.

Kadın haklarına dahil bulunan bu tabletler, kesinlikle çok büyük bir değeri var. Kültepe'deki son keşifler, arkeolojinin kutsal ve anıtsal olduğu kadar sıradan görünen eserlerde de insan hikayesini anlatmaktan ibaret olduğunu bir kez daha gösteriyor. Boyut olarak küçük ama içerik olarak ağır olan bu eserler, bize eski yaşamın günlük olayları hakkında büyük heykeller kadar, belki de daha fazlasını anlatıyor.