Kış Mitolojileri! Dünyanın Her Yerinden Farklı Ritüeller

Antik tarihe göre bazı doğaüstü varlıklar yalnızca hava soğukken ortaya çıkabilir. Diğerleri ise belirli bir sonuca ulaşmak için soğuğu kendi avantajlarına kullanırlar. Ruhlar ortaya çıktığında çevredeki havadan alınan enerjiye ihtiyaç duyarlar; hava da enerji kaybettikçe soğur. Kış mitolojisi hayaletler ve doğaüstü olaylarla doludur. Bu sayede mevsim, kendine has gelenekleri ve kutlamalarıyla her zaman insanları büyülemiştir. Antik tarihin kış mitolojilerini derledik...

1. Yukionna – Bir Japon Kar Ruhu

Japonya'da bir kadının soğuktan öldüğünde, soğuğa karşı sihirli güçlere sahip bir tür kar varlığı olan yukionna'ya dönüşebileceği söylenir. Ancak yukionna'nın bir tür youkai olması nedeniyle gücün de bir bedeli vardır. Bu, kadının büyülediği kişilerin ruhlarını çalacak bir tür şeytana dönüşmesi anlamına gelir.

2. Jotunheim – Sonsuz Soğuk Ülkesi

Eski İskandinavlar, Yggdrasil'in (Dünya Ağacı) dalları ile birbirine bağlanan dokuz dünyanın varlığına inanıyorlardı. Başlangıçta iki dünyanın olduğu söyleniyor. Bu ilk dünyalar ateş dünyası, Muspelheim ve Nifelheim adı verilen dokuz donmuş nehir, soğuk ve buzun dünyasıydı. Bu iki dünyanın suyu ve ateşi birleşerek dokuz dünyanın karmaşık sistemini oluşturdu. Jotunheim bu dokuz dünyadan biridir. Buz devlerinin evidir. Bu devler Asgard'ın tanrıları ve Midgard'ın insanları için sürekli bir tehdit oluşturuyor. Jotunn veya jotnar olarak bilinirler.

3. İğrenç Kardan Adam

İğrenç kardan adam olarak da bilinen yeti, Himalaya Dağları'nın sonsuz soğuğu ve karı ile ilişkilendirilen bir varlıktır. Bu varlığın Nepal'den Tibet'e kadar uzanan dağlık bölgede yaşadığı söyleniyor. Yerel halk yetileri bölgenin mitolojisine ve folkloruna dahil etmiştir. Bu bağlamda varlık Meh-Teh olarak da bilinmektedir. Yeti, 19. yüzyılda Batılılar tarafından tanındı ve o zamandan beri kriptozoolojiyle ilgilenen insanları büyüledi.

4. Kış Kurban Ritüelleri

Yunan, Cermen ve Kelt geleneklerinde, gençlerin yetişkin yaşamlarına başlamaya hazır olduklarını kanıtlamaları gereken bir dizi kabul töreni ritüeli vardı. Bazı gençler bu şekilde ötekileştirildi. Diğer toplulukları yağmalayarak geçinen savaşçı gruplar oluşturmak zorundaydılar. Bu kabileler sürü halinde kurtlar gibi yaşıyordu. Bu nedenle yetişkinliğe girebilmek için kış ritüellerinde köpek kurban ederlerdi.

5. Çinli Noel Baba

Noel Baba'nın Batı imajı tek değil. Ren geyikleriyle birlikte atlı kızakla seyahat eden ve hediyeler getiren, kırmızı giysili yaşlı adamın Çince karşılığı da var. Efsaneye göre Sincan'daki Kanasi'de Jia Deng adında çok cesur bir avcı yaşardı. Yardımcı olarak, aynı zamanda av ortağı olan evcil bir kurdu vardı.

6. Kış Mitolojisinde Ölüm ve Yeniden Doğuş Vaadi

Kışın ağaçlar yapraklarını kaybeder ve cansız görünür. Doğanın bu “ölümünü” gören insan, kışı, doğanın eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden doğmasına ve yenilenmesine olanak tanıyan bir tür ölümle ilişkilendirmiştir. Yunan geleneğinde bu inanç Persephone efsanesiyle örneklendirilmiştir.