Kütahya'da 2.000 Yıllık Makyaj Malzemeleri Bulundu! Aizanoi Antik Kenti Arkeologları Şaşırtmaya Devam Ediyor

Arkeologlar Kütahya'nın Aizanoi Antik Kenti'nde 2.000 yıllık makyaj malzemeleri buldu. Antik kazıda ortaya çıkan alanın şaşırtıcı kılan bir başka tarafı ise günümüze benzer allık ve fara benzer makyaj pigmentlerine rastlamaları oldu.

Kütahya'da 2.000 Yıllık Makyaj Malzemeleri Bulundu! Aizanoi Antik Kenti Arkeologları Şaşırtmaya Devam Ediyor
Kütahya'da 2.000 Yıllık Makyaj Malzemeleri Bulundu! Aizanoi Antik Kenti arkeologları şaşırtmaya devam ediyor
Editör: Süleyman Daban
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Arkeologlar, Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'nde, Romalı kadınlar tarafından kullanıldığı sanılan, aralarında mücevher ve makyaj malzemelerinin de bulunduğu, 2 bin yıldan eskiye dayanan kozmetik ürün kalıntıları ortaya çıkardı. Ekip ayrıca antik dükkânların kuruluş ve işleyişine ışık tutan, şehrin ticari ve sosyal yapısına ışık tutan çeşitli yazıtlar da keşfetti.

2.000 Yıllık Takılar İnceleniyor

Kazı başkanlığını yapan Dumlupınar Üniversitesi Arkeologlarından Gökhan Coşkun, araştırma çalışmalarının önemli bir bölümünün Zeus Tapınağı'nın doğusunda yer alan  agora yani pazar yerinde yoğunlaştığını belirtti. Aizanoi,  Anadolu'daki olağanüstü korunmuş Zeus Tapınağıyla tanınıyor. Kazılar Kütahya Valiliği ve Dumlupınar Üniversitesi ortaklığında yürütüldü.

Tamamen ortaya çıkan kazılarda 2.000 yıllık takıların yanında parfüm, takı, makyaj malzemeleri gibi kozmetik ürünleri satan bir dükkan olduğunu belirlendi. Bunların arasında kadınların kullandığı saç tokası, kolye gibi ürünlere ait çeşitli boncuklar var.

Roma İmparatorluğu'nda allık, göz farı gibi makyaj malzemeleri sıklıkla istiridye kabuklarının içine yerleştirilip kullanılıyordu ki bu da Roma bağlantısının kurulma yollarından biriydi. Keşfedilen kazı alanında çok sayıda istiridye kabuğu da bulundu.

2.000 Yıllık Takılar İnceleniyor
2.000 Yıllık Takılar İnceleniyor

En şaşırtıcı bulgulardan biri de günümüzde kullanılan allık ve fara benzer makyaj pigmentlerine rastlamaları oldu. Elbette çok iyi korunmuş durumda değiller. Bazen 1 veya 2 milimetrelik parçalar halinde bulunurlar.

Romalı kadınlar yanaklarına renk katmak için allık veya allık olarak kırmızı aşı boyası, kırmızı kurşun, zinober gibi çeşitli doğal maddeleri kullanırlardı. Göz kapaklarını karartmak ve güneşin parıltısından korunmak için gözlere sürme (stibium) uygulandı. Kaşlar belirli bir kavise sahip olacak şekilde şekillendirilecekti ve kaşları koyulaştırmak ve vurgulamak da yaygın bir uygulama ve güzelliğin göstergesiydi.

antık allık
Antik Allık

Kökeni M.Ö. 3000 yıllarına dayanan Aizanoi, antik Frigya'da yaşayan Aizanitis halkının ana yerleşim yeriydi. Helenistik dönemde bu bölge, zaman zaman hem Bergama hem de Bithynia krallıklarının egemenliğine giren, boyun eğdirme dönemleri yaşamıştır.

Kütahya şehir merkezine 57 kilometre (35,5 mil) uzaklıkta bulunan antik alan, MS 2. ve 3. yüzyıllarda altın çağını yaşamış ve daha sonra Türk Kültür ve Tarih kaynaklarında da belirtildiği gibi "Bizans döneminde piskoposluk merkezi" haline gelmiştir.

1824 yılında Avrupalı ​​gezginler bu antik alanı yeniden keşfetti.

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