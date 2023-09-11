Önce Afganistan sonra Irak! BOP'a açılan kapı 11 Eylül

11 Eylül'ün üzerinden tam 22 yıl geçti. ABD tarihinin en büyük terör saldırısı mıydı? Yoksa ABD derin devletinin hazırlayıp uyguladığı bir senaryo mu? Sonuçlarına bakıldığında 11 Eylül, ABD'ye ülkeleri işgal etmek için, Büyük Ortadoğu Projesi'ni hayata geçirmek bir zemin oluşturdu.

Önce Afganistan sonra Irak! BOP'a açılan kapı 11 Eylül
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11 Eylül'ün üzerinden tam 22 yıl geçti. ABD tarihinin en büyük terör saldırısı mıydı? Yoksa ABD derin devletinin hazırlayıp uyguladığı bir senaryo mu? Sonuçlarına bakıldığında 11 Eylül, ABD'ye ülkeleri işgal etmek için, Büyük Ortadoğu Projesi'ni hayata geçirmek bir zemin oluşturdu. İşte 11 Eylül ve ABD'nin vahşi saldırıları...

Önce Afganistan sonra Irak! BOP'a açılan kapı 11 Eylül - Resim : 1

11 EYLÜL'ÜN ÜZERİNDEN TAM 22 YIL GEÇTİ

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı mıydı? Yoksa ABD derin devletinin hazırlayıp uyguladığı bir senaryo mu?

Resmi açıklamaya göre 11 Eylül 2001'de 4 yolcu uçağı kaçırılarak yapılan terör saldırılarında uçaklardan ikisi New York'taki İkiz Kuleler'e çarptı. Bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef aldı. Dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürüldü.

246 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Önce Afganistan sonra Irak! BOP'a açılan kapı 11 Eylül - Resim : 2

İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetti.

11 Eylül'ün üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen hayatını yitirenlerin yakınları ve mağdurlar tarafından açılan davaların çoğunun hala bir sonuca bağlanmadı.

11 Eylül'ün 5 şüphelisi olarak görülen mahkûmların uzlaşma görüşmeleri de hala belirsizliğini koruyor.

ABD, saldırının arkasında Usame Bin Ladin, Taliban ve El-Kaide örgütünün
bulunduğunu iddia etti. Dönemin ABD Bakanı George W. Bush, haçlı savaşı başlattıklarını duyurdu. İslami terör tanıtımı dolaşıma sokuldu. ABD ve Batı Avrupa devletlerinde bir İslam karşıtı dalgalanmada meydana geldi. Bu da Müslümanların yaşadığı coğrafyaya müdahaleyi elverişli hale getirdi.

ABD ÖNCE AFGANİSTAN'I ARDINDAN IRAK'I İŞGAL ETTİ

Saldırıların arkasında El Kaide olduğu ifade edildi. ABD önce Afganistan'ı ardından Irak'ı işgal etti.

ABD öncülüğünde 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'a yönelik hava saldırıları başladı. Nisan 2003'te Irak'a saldırıldı.

ABD'nin Irak ve Afganistan işgali yüz binlerce sivilin yaşamına mâl oldu.

ABD'nin Afganistan işgali 31 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesiyle son buldu. Irak da ise etnik ve mezhep çatışmaları devam ediyor.

ABD, bölgede demokrasiyi yerleştireceğini iddia ederek Büyük Ortadoğu Projesini hayata geçirdi. Batı Asya istikrarsızlık, kargaşa ve mezhep savaşlarına sürüklendi. Bölgede yüz binlerce sivil hayatını kaybetti.

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