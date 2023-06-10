Fransa'nın kara tahrihi: Fransız asilzadesi seri katil Gilles de Rais

Peri masalında, kötü adamın yedinci son karısı, Bluebeard'ın eski kurbanlarının parçalanmış cesetleriyle dolu bir odaya rastlar. Ağabeyinin yardımıyla kurtulmayı başarır ve hatta "yakışıklı prens"iyle evlenir.

Ne yazık ki, masal için tarihsel ilham çok daha karanlık. Gerçek Gilles de Rais, göz önünde çok fazla kanıt bırakmadı. Bunun yerine öldürdüğü çocukların cesetlerini yaktı ve küllerini geniş mülkünün etrafına sakladı.

Ama Joan of Arc'ın bir zamanlar yol arkadaşı olan ve bir Fransa kahramanı olan bu çocuk nasıl oldu da çocuk katili oldu?

Belki de daha önemlisi, onun hakkında duyduğumuz her şeye inanmalı mıyız?

GİLLES DE RAİS NASIL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ?

Gilles de Rais'in hayatını keşfetmemize çocukluğundan başlamak mantıklı çünkü o ölüm ve trajediyle çok erken tanıştı.

Henüz on yaşındayken, babasının bir yaban domuzunun onu boynuzladığı bir av kazasında ölümüne tanık oldu. Sonra, sadece birkaç ay sonra annesi öldü.

Aniden bir yetim, bu, Gilles de Rais'i geniş bir mülkle bırakarak onu güçlü bir Fransız soylusuna dönüştürdüğü anlamına geliyordu.

Dezavantajı, zalimliğiyle tanınan sadist dedesi Jean de Craon ile birlikte yaşamak zorunda kalmasıydı.

Bu çalkantılı çocukluğun genç Gilles de Rais üzerinde ne tür bir etkisi olduğunu söylemek imkansız, ancak daha çocukken daha sonraki canavarca yollarının kıpırdanmalarını hissettiğine dair işaretler var.

Mahkeme ifadesine inanılacaksa, çocukken zamanının çoğunu yalnız geçirdi ve bu, "her yasadışı eylemden zevk aldığı" ve "elinden gelen her türlü kötülüğü" yaptığı birçok fırsata yol açtı.

Gilles de Rais'in katlanmış olabileceği duygusal eziyet bir yana, maddi olarak şımarık olduğuna şüphe yok.

Sadece birkaç yıl içinde kendini beğenmiş ve acımasız bir çocuğa, aynı zamanda silahlı bir şövalye olan bir çocuğa dönüştü. Çabucak dövüşmeye alıştı ve on beş yaşına geldiğinde ilk cinayetini çoktan gerçekleştirmişti.

Gilles de Rais'in çocukluğu uzun sürmedi. Hayatının bu aşaması, 17 yaşında Brittany'li Catherine de Thouars ile evlendiğinde kısa süre sonra yerini yenisine bıraktı.

Evlilikleri başından beri sorunluydu. Gilles de Rais zaten eşcinsel eğilimler yaşıyor gibi görünüyor ve o ve Catherine'in bir çocuk yapması yedi yıl sürdü.

Bebek doğarken Gilles de Rais karısını ve yeni doğan çocuğunu terk etti ve bir daha arkasına bakmadı.

kahraman olmak

Gilles de Rais berbat bir baba olabilirdi ama iyi olduğu bir şey varsa o da dövüşmek ve öldürmekti. Gilles de Rais, taşradaki mülküne çekilmeden ve kanlı çılgınlığına başlamadan önce, en çok Yüz Yıl Savaşları sırasındaki kahramanlığıyla tanınırdı.

En önemlisi, savaşın o aşamasında bir dönüm noktası olan Orleans kuşatmasında Joan of Arc ile birlikteydi .

Joan of Arc ile ilişkisinin gerçekte nasıl olduğu veya aynı savaş alanında olmanın ötesinde herhangi bir bağlantıları olup olmadığı belli değil. Ancak savaştaki başarıları (sadece sekiz gün sonra aylarca süren İngiliz kuşatmasını kırdılar), bir Fransız soylusuna verilebilecek en yüksek askeri onur olan Fransa'nın mareşali olarak atanmasına yardımcı oldu.

Gilles de Rais ve Suçları

Gilles de Rais'in kariyerinde yüksek bir su işareti varsa, bu, Yüz Yıl Savaşları sırasında Joan of Arc'a yardım ettiği zaman olacaktır. Tersine, ölümü, acımasız öldürme çılgınlığı ve sonunda 1440'ta asılmasıyla sona erecek olan aşağı doğru bir düşüşün başlangıcı oldu.

Mahkeme belgelerine göre, Gilles de Rais 1432 (Joan'ın ölümünden bir yıl sonra) ile 1440 yılları arasında yüzden fazla çocuğu sistematik olarak kaçırdı, tecavüz etti ve öldürdü. kimse onun suçlarını ifşa etmek için öne çıktı.

İlk tanıklar Fransız asilzadeyi suçlamak için ortaya çıktıklarında, hepsinin benzer bir hikayesi vardı: oğulları, Gilles de Rais'in mülklerinden biri olan La Suze'de veya çevresinde kaybolmuştu.

Bu çocukların hepsi de Rais ile biraz zaman geçirmişti; hatta biri ziyaretlerinden birinde beyaz şarap içmeye zorlandığını iddia etti.

Bu çocuklara ne olduğunu bilmiyoruz, ancak takip eden sayısız tanıklığa dayanarak, de Rais'in yöntemlerinin oldukça net bir resmini çizebiliriz.

Her şeyden önce tek başına hareket etmiyordu. Kurbanlarını yakalayıp öldürmesine yardım eden en az iki hizmetçisi vardı.

Lanet olası ifadelerine göre, bu hizmetkarlar, ebeveynlerinden koparabilecekleri genç erkek çocukları arayarak kırsal bölgeyi didik didik edeceklerdi.

Bunu, çocukların lüks şatosunda de Rais'in rehberliğinde daha iyi bir hayat yaşayacaklarına söz vererek yaptılar. Hatta bazı ebeveynler, zengin asilzadenin vesayetinden faydalanacaklarına inanarak oğullarından vazgeçmeye gönüllü oldular.

Zamanla, ebeveynler kayıp çocuklarının kaderinden şüphelenmeye başlardı. Ancak 1440'taki duruşmaya kadar çocuklarının başına gelen gerçekten korkunç sonu fark ettiler.

Gilles de Rais'in kurbanlarını öldürürken defalarca kullandığı uğursuz bir yöntemi vardı. Gürültü yapmalarını engellemek için kullandığı bir yöntemdi:

“Çığlıklarını engellemek ve duyulmasınlar diye söz konusu Gilles de Rais onları bazen kendi eliyle astı, bazen de başkaları tarafından boyunlarından ip veya kordonlarla bir çiviye veya küçük bir kancaya astırdı. onun Odası; sonra onları yüzüstü bıraktı ya da yüzüstü bıraktırdı, onları kandırdı, onları incitmek ya da onlara zarar vermek istemediğini, aksine bunun onlarla eğlenmek olduğunu söyledi ve bu amaçla onları engelledi. diye bağırmaktan.

Boyunları onları askıya alırken penisini çıkarıp karınlarına mastürbasyon yapardı. Sonunda onlarla işi bittiğinde, onları indirir ve ya başlarını keserek, boğazlarını keserek ya da boyunlarını kırarak bitirirdi.

Hizmetçilerinden birine göre, de Rais cinayetlerden özel bir zevk alıyor gibiydi. Bazen, ölürken onlara bakmak için boğazlarını kestikten sonra çocukların karınlarına otururdu.

Bu şekilde kaç çocuğun öldürüldüğü tam olarak belli değil. Hizmetçilerinden biri 36 ila 46 kurban olduğunu tahmin etti, ancak diğer tahminler rakamın 100'ün çok üzerinde, belki de 600 kadar olduğunu gösteriyor.

1440'taki duruşma sırasında, Gilles de Rais'in iğrenç eylemleri yıllardır sürüyordu.

Gilles de Rais'in Yargılanması ve İnfazı

Gilles de Rais'in başlangıçta pek çok köylünün ona atfettiği acımasız cinayetlerden ziyade bir rahibe saldırmakla suçlanması garip gelebilir.

Ancak geç ortaçağ döneminde soylular, onları köylülerin suçlamalarından büyük ölçüde koruyan bir ayrıcalık düzeyine sahipti. Gilles de Rais asil rahibe hiç saldırmamış olsaydı, işlediği suçların cezasız kalabileceğini düşünmek cazip gelebilir.

Ancak işler geliştikçe, de Rais'in ölümü nispeten hızlı geldi. Aleyhindeki delillerin ezici bolluğu ona çıkış yolu vermiyordu. Suçlamaları reddetmeye de çalışmadı.

Bunun yerine, teatral bir yeteneğe sahip olarak, yargıcın her sorusuna dramatik bir tutkuyla yanıt verdi.

Yargıçlar, öldürme nedenleri konusunda ona baskı yaptığında, Gilles de Rais bir noktada, "Eyvah! Monsenyör, kendinize ve sizinle birlikte bana eziyet ediyorsunuz… Gerçekten başka bir sebep, başka bir amaç veya niyet yoktu… Size bundan daha büyük şeyler söyledim ve on bin kişiyi öldürmeye yetecek kadar!”

Sonunda, 26 Ekim 1440'ta Giles de Rais, efendilerinin kurbanlarının öldürülmesine bizzat yardım etmiş olan iki hizmetçiyle birlikte asıldı. İdam edildikten sonra cesetler yakıldı ve küller atıldı. Adalet yerini bulmuş gibiydi.

Ama Giles de Rais gerçekten suçlu muydu?

GİLLES DE RAİS'İN TARTIŞMALI TARİHİ

Duruşma tutanaklarını kendi başlarına okuduktan sonra, Giles de Rais'in psikopat bir seri katil olduğu dışında herhangi bir sonuca varmak zor. Ancak bazı tarihçiler, davasının geçerliliğini sorguladılar.

Her şeyden önce, davanın laik aşamasına nezaret eden Brittany Dükü, ölümünden sonra Gilles de Rais'in mülklerinin yasal tapularını aldı.

En azından, bu açık bir çıkar çatışmasını gösterir. Veya davanın Gilles de Rais'in topraklarını çalmak için ortak bir çaba olduğunu gösterebilir.

Diğer tarihçiler, ortaçağ duruşmalarının doğasına dayanarak de Rais'in masumiyetini savunurlar. O zamanlar, sanığın itiraf etmesini sağlamak için çeşitli tüyler ürpertici işkence yöntemleri kullanılıyordu.

Kaynak: www.historydefined.net/gilles-de-rais/