tarih dergisi yayınına 'belirsiz bir süreye kadar' ara verdi.

#tarih dergisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yayınına 'belirsiz bir süreye kadar' ara verdiklerini duyurdu.

#tarih dergisinden yapılan açıklamada "Şu an içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle yayın faaliyetlerimize belirsiz bir süreliğine ara vermek zorundayız. Dergimizin geleceğine ilişkin durum netlik kazandığında elbette bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız." denildi.

TEMMUZ 2013’TE NTV TARİH DERGİSİ KAPATILMIŞ, AYNI EKİP 1 HAZİRAN 2014'TE #TARİH DERGİSİNİ ÇIKARMAYA BAŞLAMIŞTI

Temmuz 2013’te NTV Tarih dergisi kapatılmış, ekip 1 Haziran 2014'te #tarih dergisini çıkarmaya başlamıştı. Kapatılmasının ardından yeniden bir araya gelen ekip tarafından çıkarılan dergi yayın hayatına Cem Aydın'ın imtiyaz sahipliğinde Stüdyo Yapım çatısı altında ve aynı zamanda dijital versiyonunu da yayına alarak başlamış, 19. sayıda mali sorunlar nedeniyle derginin kapanacağı ve ilgili sayının son sayı olduğu duyurulmuşsa da 20. sayı ile birlikte Candaş Tolga Işık'ın imtiyaz sahibi olduğu KAFA Grup bünyesine geçmiş ve yayın hayatına aynı kadro ile devam etmiştir. Bu dönemde mali sorunlar nedeniyle abonelik sistemi ile dijital yayın ise sonlandırılmıştı.

2023 YILININ OCAK AYI İTİBARIYLA KAFA GRUP BÜNYESİNDEN ÇIKTI

Yayın hayatına Hüseyin Köksal'ın imtiyaz sahibi olduğu Carsal Yayıncılık'ın imtiyazı olarak devam eden derginin tüm editöryal ekibi Ocak 2025 itibarıyla değiştirilmiş ve yeni bir ekip tarafından hazırlanmaya başlandı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Değerli Okurlarımız, Uzun yıllardır farklı ekiplerin emeğiyle şekillenen ve alanında güçlü bir markaya dönüşen #tarih dergi, son aylarda hem içerik hem de dijital alanda yeni yüzüyle siz okurlarımızla buluştu. Bu dönüşüm sürecinde gösterdiğiniz ilgiye tanık olmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Nisan sayımız bayilerde olacak ancak ne yazık ki şu an içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle yayın faaliyetlerimize belirsiz bir süreliğine ara vermek zorundayız. Dergimizin geleceğine ilişkin durum netlik kazandığında elbette bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Bugüne dek #tarih’e olan desteğiniz, katkılarınız için canıgönülden teşekkür ederiz. Görüşmek umuduyla… Saygılarımızla"