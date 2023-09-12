Tarihi 6. yüzyıla uzanan kentte kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

Muğla, Sedir Adası'nda sadece denizden ulaşılabilir konumuyla ve korunaklı limanlarıyla önemli bir konumda bulunan Kedrai antik kentindeki tiyatro ve kilise gün yüzüne çıkarılıyor.



Apollon Tapınağı, tiyatro ve mezarlık kalıntılarının bulunduğu adada kazı ekibi, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarıyor.



Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, geçmişte Antik Yunan'a ait olduğu düşünülen Kedrai antik kentinin, Anadolu yerleşimi olduğunu açıkladı.



Kazı Başkanı Dinler, yapılan mezar incelemeleri sonrasında antik kentin Karya yerleşimi olduğunun anlaşıldığını söyledi.



