Tarihin En Korkunç Salgınları Nasıl Sona Erdi?

Tarihte insanlık medeniyetler kurmaya başladıkça ve nüfuslar arttıkça hastalıklarda gelişti. Tarih boyunca insanların birbirine yakın ve hayvanlara yakın yerlerde yaşaması hastalıkların yayılması konusunda etkili bir araç olmuştur. Hastalıkların gelişmesinde de medeniyetlerde ki sağlık koşullarının ve beslenme koşullarının yetersizliği hastalıkların üreme alanları için gerekli koşullardı.

Deniz ticaretleri, enfeksiyonları geniş çaplı bir alana yayılmasını sağlamakla birlikte pandemiyi yarattı. Dünyanın en kötü pandemilerini ve nasıl sona erdiğini araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Justinianus Vebası - Ölecek Kimse Kalmadı

Kayıtlı tarihteki en ölümcül salgınlardan üçüne, veba olarak da bilinen ölümcül bir enfeksiyon olan Yersinia pestis adlı tek bir bakteri neden oldu.

Jüstinyen Vebası, M.S. 541'de Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'e ulaştı. Vebalı pirelerin tahıl yiyen siyah farelere otostop çektiği Mısır'dan Akdeniz'e taşındı.

Veba, Konstantinopolis'i büyük ölçüde yok etti ve Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Arabistan'da kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayıldı ve tahminen 30 ila 50 milyon insanı, yani dünya nüfusunun yarısını öldürdü.

İnsanların hasta olanlardan kaçınmaktan başka yolları yoktu ve pandemideki insanların çoğunluğunun bir şekilde hayatta kaldığı ve hayatta kalanların ise bağışıklığa sahip olduğudur.

2. Kara Ölüm - Karantinanın İcadı

1347'de Avrupa'yı vuran Kara Ölüm, sadece dört yıl içinde şaşırtıcı bir şekilde 25 milyon kişinin hayatına mal oldu. Bazı tarihçiler hastalığın daha da yüksek ölüm oranlarına (200 milyona kadar) yol açtığını tahmin ediyor.

Hastalığın nasıl durdurulacağına gelince, insanların hala bulaşma konusunda bilimsel bir anlayışa sahip olmadığını, ancak bunun yakınlıkla bir ilgisi olduğunu bildiklerini söylüyor. Bu nedenle Venedik kontrolündeki liman kenti Ragusa'daki ileriyi düşünen yetkililer, yeni gelen denizcileri hasta olmadıklarını kanıtlayıncaya kadar tecrit etmeye karar verdiler.

İlk başta denizciler, Venedik hukukunda trentino olarak bilinen gemilerinde 30 gün tutuldu. Zaman geçtikçe Venedikliler zorunlu tecriti 40 güne veya karantinaya çıkardılar; bu, karantina kelimesinin kökeni ve Batı dünyasında uygulanmaya başlanmasıdır.

3. Büyük Londra Vebası - Hastaları Mühürlemek

Londra, Kara Ölüm'den sonra hiçbir zaman tam anlamıyla bir ara veremedi. Veba, 1348'den 1665'e kadar yaklaşık her 10 yılda bir yeniden ortaya çıktı; 300 yıldan biraz fazla bir sürede 40 salgın yaşandı. Ve her yeni veba salgınında Britanya'nın başkentinde yaşayan erkek, kadın ve çocukların yüzde 20'si öldürüldü.

1500'lü yılların başında İngiltere, hastaları ayırmak ve tecrit etmek için ilk yasaları uygulamaya koydu. Vebadan etkilenen evler, dışarıdaki bir direğe asılmış bir saman balyasıyla işaretlendi. Eğer aile üyeleriniz enfekte olmuşsa, halka açık yerlere çıktığınızda beyaz bir direk taşımak zorundaydınız. Kedi ve köpeklerin hastalığı taşıdığına inanılıyordu, bu nedenle yüzbinlerce hayvanın toplu katliamı yaşandı.

1665'teki Büyük Veba, yüzyıllardır süren salgınların sonuncusu ve en kötülerinden biriydi; yalnızca yedi ayda 100.000 Londralıyı öldürdü. Tüm halka açık eğlenceler yasaklandı ve hastalığın yayılmasını önlemek için mağdurlar zorla evlerine kapatıldı. Kapılarına kırmızı haçlar çizildi ve kapılarında insanlar af dilendi: "Tanrım bize merhamet et."

Hastaları evlerine kapatmak ve ölüleri toplu mezarlara gömmek ne kadar acımasız olsa da, son büyük veba salgınına son vermenin tek yolu bu olabilir.

4. Çiçek Hastalığı - Yeni Dünyayı Kasıp kavuran bir Avrupa Hastalığı

Çiçek hastalığı yüzyıllardır Avrupa, Asya ve Arabistan'da endemikti; bulaştığı on kişiden üçünü öldüren ve geri kalanında çiçek izleriyle dolu yara izleri bırakan kalıcı bir tehditti. Ancak Eski Dünya'daki ölüm oranı, çiçek hastalığı virüsünün 15. yüzyılda ilk Avrupalı ​​kaşiflerle birlikte ortaya çıkmasıyla Yeni Dünya'daki yerli halkların uğradığı yıkımla karşılaştırıldığında sönük kaldı.

Günümüz Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yerli halklarının çiçek hastalığına karşı doğal bağışıklığı sıfırdı ve virüs onları on milyonlarca insanın ölümüne yol açtı.

İnsanlık tarihinde Amerika'da yaşananlarla karşılaştırılabilecek bir ölüm vakası yaşanmadı; yerli nüfusun yüzde 90 ila 95'i bir yüzyıl boyunca yok oldu.

Yüzyıllar sonra çiçek hastalığı, aşıyla sonlandırılan ilk virüs salgını oldu. 18. yüzyılın sonlarında Edward Jenner adlı İngiliz bir doktor, inek çiçeği adı verilen daha hafif bir virüsle enfekte olan sütçü kızların çiçek hastalığına karşı bağışık göründüğünü keşfetti. Jenner, bahçıvanın 8 yaşındaki oğluna inek çiçeği aşısı yapmış ve daha sonra hiçbir kötü etkisi olmadan onu çiçek hastalığı virüsüne maruz bırakmıştı.

Çiçek hastalığı yaklaşık iki yüzyıl daha sürdü, ancak 1980'de Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığının yeryüzünden tamamen silindiğini duyurdu.

5. Kolera - Halk Sağlığı Araştırmaları İçin Bir Zafer

19. yüzyılın başlarından ortalarına kadar kolera İngiltere'yi kasıp kavurdu ve on binlerce kişiyi öldürdü. O günün geçerli bilimsel teorisi, hastalığın "miasma" olarak bilinen kötü hava yoluyla yayıldığını söylüyordu. Ancak John Snow adlı İngiliz bir doktor, kurbanlarını ilk belirtilerden birkaç gün sonra öldüren gizemli hastalığın Londra'nın içme suyunda gizlendiğinden şüpheleniyordu.

Araştırmacılar, ölümcül salgınların kesin yerlerini takip etmek için hastane kayıtlarını ve morg raporlarını araştıran bilimsel bir müfettiş gibi davrandılar. 10 günlük bir süre boyunca kolera ölümlerini gösteren coğrafi bir tablo oluşturdu ve içme suyu açısından popüler bir şehir olan Broad Street pompasının çevresinde 500 ölümcül enfeksiyondan oluşan bir küme buldu.

Araştırmacılar koleranın yayılmasında şehir sularının neden olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, inatçı bir çabayla yerel yetkilileri caddede ki içme suyu kuyusundaki pompa kolunu söküp burayı kullanılamaz hale getirmeye ikna etti ve bir sihir gibi enfeksiyonlar kurudu. Snow'un çalışması kolerayı bir gecede iyileştirmedi ama sonunda kentsel sanitasyonun iyileştirilmesi ve içme suyunun kirlenmeden korunması için küresel bir çabaya yol açtı.

Kolera, gelişmiş ülkelerde büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olsa da, yeterli kanalizasyon arıtması ve temiz içme suyuna erişimin bulunmadığı üçüncü dünya ülkelerinde hala kalıcı bir katildir.