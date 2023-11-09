Tarihin En Ünlü Zehirlenme Olayları! Tarihin Akışını Değiştiren Zehirlenme Olayları

Zehir eski çağlardan beri öldürmek için kullanılmış en etkili suikast araçlarından biri olmuştur. Doğada kolayca bulunabilen toksinler sıklıkla gözden kaçabilir ve mide-bağırsak böcekleri veya alerjenlerle karıştırılabilir.

Tarihin en ünlü zehirlenme olaylarına adını yazdıran bu şahsiyetler, arsenik, baldıran otu, siyanür gibi toksinler ve öldürücü bir ağaç özsuyuyla temas ettikten sonra ölümle karşılaştılar. Tarihin en ünlü zehirlenme olaylarını derledik...

1. Sokrates Nasıl Öldü? - M.Ö. 399

Sokrates'in nasıl zehirlendiği hakkında tarih kitaplarının yazdığı M.Ö. 399'da Atina hükümeti, filozof Sokrates'i mahkemeye çıkardı. Suçlamalar: gençliği yozlaştırmak ve Yunan şehir devletinin tanrılarını tanımayı reddetmek.

Sokrates suçlu bulundu ve inançlarından vazgeçmek yerine bizzat infaz ettiği bir ölüm cezası aldı. Kaynaklar, yaklaşık 70 yaşındaki filozofun, tarihçilerin geleneksel olarak baldıran otu olduğuna inandıkları zehiri içerek kendini öldürdüğünü söylüyor.

2. Juan Ponce de León Nasıl Öldü? - 1521

1513'te İspanyol tarihindeki ünlü fetihçi isim Juan Ponce de León, söylentiye göre gençlik çeşmesini aradığı iddia edilen bugünkü Florida bölgesine bir keşif gezisi düzenledi. İspanya topraklarını kolonileştirme girişimi, Yerli Calusa halkının kendisine ve işgalci arkadaşlarına saldırmasıyla sona erdi.

Calusa'nın bir üyesinin Ponce de León'u, insanlar için oldukça zehirli olan manşinel ağacının süt beyazı özsuyuna batırılmış bir okla vurduğu bildirildi. Manşinel ağacının kabuklarına bir dokunuş dayanılmaz kabarcıklara neden olabilir, meyvesinin bir ısırığı ise ölümcül olabilir.

3. Charles Francis Hall Nasıl Öldü? - 1871

Amerikalı Charles Francis Hall, Kuzey Kutbu'na ulaşmaya yönelik başarısız bir girişim olan Polaris keşif gezisinde bir Arktik kaşif ve ortak komutandı. 1871 Ekim ayının sonlarında Hall, mide-bağırsak sorunlarından ve diğer sağlık sorunlarından şikayet etmeye başladı ve keşif gezisinin üyelerini onu zehirlemekle suçladı. İki hafta sonra kulübesinde öldü.

4. Guangxu Nasıl Öldü? - 1908

Guangxu, on yıl boyunca ev hapsinde kaldıktan sonra 1908'de 37 yaşında öldüğünde, zehirlenme şüpheleri vardı. Ancak imparatorluk kayıtları onun doğal sebeplerden öldüğünü gösteriyor. Modern araştırmacılar, Guangxu'nun ölümünden bir asır sonra, 2008'de söylentilerin doğru olduğunu ortaya çıkardılar: Vücudunda yapılan incelemeler, aşırı derecede yüksek düzeyde arsenik içerdiğini gösterdi. Hall'un ölümünde olduğu gibi onu kimin zehirlediği de bir sır olarak kalıyor.

5. Grigori Rasputin Nasıl Öldü? - 1916

Tartışmalı Rus mistik Grigori Rasputin, yalnızca zehirlendiği için değil, aynı zamanda zehirlenmeden sağ kurtulduğu için de kalıcı bir ün kazandı. Grigori Rasputin, Rusya'yı yöneten son imparatorluk ailesi olan Çar II. Nicholas ve ailesiyle yakın bir ilişki geliştirmişti. Aralık 1916'da Prens Felix Yusupov ve arkadaşları, Rasputin'e potasyum siyanür katılmış yiyecek ve içecek sunarak onu öldürmek için komplo kurdular.

Zehir Rasputin'i bayıltmayı başaramayınca, Yusupov ve komplocuları mistiği vurup boğdu. Yusupov'un olaylara ilişkin anlatımı, Rasputin'in efsanevi bir şahsiyete dönüşmesine yardımcı oldu ve zehirlenmeden nasıl kurtulabileceğine dair birçok teoriyi ateşledi.

6. Stepan Bandera Nasıl Öldü? - 1959

Ukraynalı nazi militanlardan biri olan Stepan Bandera, 1930'larda Polonyalı bir yetkilinin suikastına karışması nedeniyle hapse girdi. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinden sonra 1939'da serbest bırakılan Bandera, kendisinin antisemitizmini ve Sovyetler Birliği karşıtlığını paylaşan Nazilerle ittifak kurdu.

Bandera 1959'da Batı Almanya'da öldü ve ilk başta Münih polisi onun siyanürle intihar ettiğinden şüphelendi. Ancak birkaç yıl sonra KGB ajanı Bohdan Stashynsky Batı Almanya'ya sığındığında, havalı tabancayla Bandera'nın yüzüne siyanür gazı sıkarak Bandera'yı öldürdüğünü itiraf etti.