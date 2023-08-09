Dev Beyaz Eşya Üreticilerine Tarihi Ceza: 628 Milyon TL Rekabet Kurulu Cezası!

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya devleri, Rekabet Kurulu'nun titiz incelemesi sonucunda büyük bir ceza şokuyla karşılaştı. Arçelik, Samsung, SVS ve LG, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 628 milyon 395 bin lira idari para cezasıyla cezalandırıldı.

BÜYÜK CEZA ARÇELİK'E

Haber İçeriği: EN BÜYÜK CEZA ARÇELİK'E Türkiye Rekabet Kurulu, beyaz eşya sektörünün dev isimlerine tarihi bir ceza verdi. Şirketlerin rekabeti çarpıttığı ve tüketicilerin haklarını zedelediği gerekçesiyle Arçelik'e ağır bir darbe indirildi. Arçelik Pazarlama AŞ'ye 365 milyon 379 bin 161 lira idari para cezası kesilerek, ceza miktarının en yüksek olduğu firma oldu.

227 MİLYON LİRA CEZA

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 227 milyon 161 bin 142 lira idari para cezasına çarptırıldı. SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ise 1 milyon 984 bin 907 lira ceza ödemek zorunda kaldı. LG Electronics Ticaret AŞ'ye ise 33 milyon 870 bin 305,21 lira idari para cezası verildi. Böylece, toplamda 628 milyon 395 bin 515,31 lira idari para cezası sektörde yankı uyandırdı.

Bu çarpıcı kararın, rekabetin korunması ve tüketicilerin adil bir ortamda alışveriş yapma haklarının vurgulandığı belirtildi. Rekabet Kurulu'nun cesur adımıyla beyaz eşya sektöründe daha sağlıklı bir rekabet ortamının oluşması hedefleniyor. Arçelik, Samsung, SVS ve LG gibi dev isimlerin bu cezaların ardından nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.