PUBG'de 60 FPS veren telefonlar nelerdir? 2023 Güncel

PUBG'de 60 FPS veren telefonlar iyi bir oyun deneyimi yaşayabilmemiz için çok önemlidir. Günümüzde akıllı telefonlar yalnızca telefon görüşmesi yapmak için satın alınmıyor. İstediğimiz uygulamaları ve oyunları çalıştıracak, istediğimiz netlikte fotoğraflar çekebilecek ve istediğimiz özelliğe sahip telefonu bulmak içinse detaylı araştırmalar yapmamı gerekiyor. Son dönemlerde popülerliği tüm dünyada artan PUBG'de 60 FPS veren telefonlar nelerdir? sizin için detaylı araştırdık.

PUBG'DE 60 FPS VEREN TELEFONLAR HANGİLERİDİR? PUBG MOBİLE DONMADAN NASIL OYNARIM?

PUBG Mobile oyununda 30 FPS aşağısında aldığınızda oyununuz donar ve oyundan keyif alamazsınız. Rakibiniz sizi çok kolay bir şekilde alt edebilir. Donma, kasma ve ping gibi problemlerle karşılaşmamak için PUBG'de hızlı ve stabil bir internete sahip olmalı ve 60 FPS veya üzeri veren telefon almalısınız. Sizin için PUBG'de 60 FPS veren telefonların bir listesini hazırladık. İşte listedekiler bunlar:

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi 12T

Galaxy A52s 5G

Pixel 4 XL

Samsung Galaxy S10+

Honor 50 Pro

Sony Xperia 1

Realme GT2

Yukarıdaki telefonlarla PUBG'de çok kolay bir şekilde 60 FPS üzeri alarak oyununuzu oynayabilirsiniz. Ayrıca FPS konusunda telefonunuzun daha stabil hale gelmesi için yapabileceğiniz bazı şeyler mevcut. Eğer yeni bir telefon almak istemiyorsanız ve 60 FPS PUBG Mobile oynamak istiyorsanız bu adımları uygulayarak bir nebze de olsa daha iyi FPS alabilirsiniz.

PUBG'DE FPS NASIL ARTIRILIR?

PUBG Mobile oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri aldığınız FPS'tir. Düşük FPS ile oynadığınız oyunlarda sıklıkla donma yaşar ve oyunu kaybedersiniz. Ayrıca FPS dışında PİNG sizin için çok önemlidir. İyi bir cihazınız olsa bile eğer stabil ve hızlı bir internet bağlantınız yoksa yine donma ve kasmalarla karşılaşırsınız. PUBG'de FPS artırmak için yapabileceğiniz bazı şeyleri sizin için listeledik: